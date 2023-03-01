دراسة تحدد تطبيقات التواصل الاجتماعي الأكثر “تعقبا” لبيانات المستخدمين

تواصل – فريق التحرير:

حدد خبراء التقنية، أكثر مواقع التواصل الاجتماعي تعقبا لبيانات المستخدمين، والتي تستهدف أكبر قدر من البيانات لأغراض الربح والإعلانات وغيرها من الأغراض التي تعرض خصوصية المستخدم للخطر.

ووفقا للدراسة، التي أجرتها شركة “إنترنت 2.0” الأمريكية الأسترالية للأمن السيبراني فإن تطبيق “تيك توك” جاء في صدارة تطبيقات التواصل الاجتماعي التي تجمع بيانات عن المستخدمين.

تطبيق تيك توك في الصدارة

وأشارت الدراسة، إلى أن تطبيق تيك توك يضم ضعف عدد أدوات التعقب من المصدر مقارنة بالتطبيقات الأخرى، موضحة أن التطبيق الذي يضم نحو مليار مستخدم نشط في جميع أنحاء العالم، يضم ضعف عدد أدوات التعقب مقارنة بمتوسط التطبيقات الأخرى.

وحلّ في المرتبة الثانية في قائمة مواقع التواصل التي تجمع أكبر قدر من المعلومات والبيانات عن المستخدمين منصة “VK”، وهي أكبر شركة إنترنت في روسيا، مع تسجيل 13 أداة تعقب فيها.

فيما جاء تطبيق “Viber Messenger” ثالثا كأكثر التطبيقات جمعا للبيانات، الذي يضم أكثر من مليار مستخدم، حيث ظهر أنه يحتوي على 11 أداة تتبع و28 إذن خطر.

اقرأ أيضا:

شخصان يروجان للمخدرات عبر مواقع التواصل.. وهذه هي عقوبتهما

ووفقا للدراسة، جاء أيضا كل من منتج “Teams” و “Outlook”، التابعان لميكروسوفت، بالإضافة إلى تطبيقات إنستغرام وتويتر وسنابشات، المراتب الثمانية الأولى من بين 22 شركة كبرى تجمع أكبر قدر من البيانات عن المستخدمين.

مفاجأة بشأن فيسبوك

بينما أوضحت الدراسة، أن تطبيق فيسبوك يعتبر من أفضل الشركات بسبب العدد المحدود من تحذيرات التعليمات البرمجية.

وتم تصنيف فيسبوك كواحد من أفضل الشركات بسبب العدد المحدود من تحذيرات التعليمات البرمجية فيه، رغم وجود عدد كبير من طلبات الإذن، بينما ظهر أن تطبيق Microsoft Teams يضم 4 أدوات تعقب لكن عدد طلبات الأذونات مرتفع.

ووفقا للدراسة، فكان لدى Microsoft Teams ، المشهورة بمكالمات العمل الجماعية، أربع أدوات تعقب، لكن عدد طلبات الأذونات كان مرتفعا.

اقرأ أيضا:

للأمهات.. طبيبة تحذر من أضرار مواقع التواصل على التركيز في الاختبارات