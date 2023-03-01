محتجون يهود يحاصرون زوجة رئيس وزراء دولة الاحتلال بسبب الفساد

تواصل – فريق التحرير:

تفاعل رواد السوشيال ميديا، مع مقطع فيديو متداول عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، وثق حصارا فرضه مستوطنون يهود على زوجة رئيس وزراء الاحتلال.

قضايا فساد

وأظهر الفيديو تجمع عدد من المحتجين اليهود، في محيط تواجد زوجة بنيامين نتنياهو، احتجاجات على الإصلاحات القضائية التي يمررها زوجها بهدف الإفلات من المحاكمة في قضايا فساد.

كما اندلعت مواجهات عنيفة وغير معتادة بين شرطة الاحتلال والمستوطنين في تل أبيب أسفرت عن أكثر من 10 إصابات واعتقال العشرات، خلال تظاهرة ضد حكومة نتنياهو.

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استشهاد فلسطيني

يأتي هذا في الوقت الذي استشهد فيه شاب فلسطيني – اليوم- متأثراً بجروحه التي أُصيب بها بنيران جيش الاحتلال بالضفة الغربية.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية أن شاباً في العشرينات من عمره استشهد متأثراً بجروحه التي أصيب بها، خلال اقتحام جيش الاحتلال – اليوم – مخيم عقبة جبر في أريحا، ومحاصرتها منزلاً فلسطينياً.

وعلى صعيد متّصل أصيب ثلاثة فلسطينيين بجروح خلال اقتحام جيش الاحتلال المخيم، كما اعتقل الجيش ستة فلسطينيي