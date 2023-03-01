15 مليون حبة كبتاجون و6 أطنان حشيش.. مولوي يكشف ما تم ضبطه في لبنان

تواصل- فريق التحرير:

كشف وزير الداخلية اللبناني بسام مولوي عن كميات ضخمة تم ضبطها في لبنان خلال العام الماضي من خلال عمليات واسعة قامت بها الأجهزة الأمنية في البلاد.

15 مليون حبة كبتاجون:

وأوضح مولوي في كلمته التي ألقاها خلال اجتماع الدورة الأربعين لمجلس وزراء الداخلية العرب، المنعقد في تونس، أن الأجهزة الأمنيّة خلال العام الماضي قامت بـ 1041 عملية ضبط مخدرات.

وأضاف أنه تم خلالها توقيف 1512 موقوفاً ومصادرة أكثر من خمسة عشر مليون حبة كبتاغون وستة آلاف كيلوغرام من الحشيش وغيرها من السلائف.

ونوه أنها منعت تصدير قسم من المضبوطات التي تصنّع من قبل أيادي الشر من خارج الحدود إلى دول العالم ومنها بلداننا العربية.

وأشار مولوي إلى أنه في ظل الوضع الذي تعيشه لبنان لم تتخلّ الأجهزة الأمنيّة والعسكريّة يوماً عن مهامها، ولم يتركوا المواطن، بل لبّوه ولو في أحلك ظروفهم المادية والمعيشيّة.

شرعية لبنان:

وأكد مولوي في كلمته أن حضور لبنان العربي والتزامه بالشرعيّة العربيّة لا يكون إلّا بقيام دولةٍ شرعيّةٍ في لبنان، دولةٍ نتمسّك فيها بالشرعيّة فقط .

وتابع في حديثه :” ونحن مصرّون ومصمّمون على ذلك، وكما قلت سابقاً، لا مشروعيّة خارج الشرعيّة، ولن نقبل بالخروج عنها”.

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