الأربعاء، ٩ شعبان ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠١ مارس ٢٠٢٣ ميلادى
شرطة القصيم تلقي القبض على 4 مواطنين ارتكبوا هذه الجريمة
15 مليون حبة كبتاجون و6 أطنان حشيش.. مولوي يكشف ما تم ضبطه في لبنان
خدعت البريطانيين 20 عاما.. طبيبة مزيفة تجني أموالًا طائلة
للرجال.. أطعمة مهمة حافظ عليها
ترتيب دول الخليج وفقًا لنسبة الوافدين في القطاع الحكومي
حالة الدفعة لا يوجد.. تنبيه مهم من حساب المواطن

الرئيسية

 /

محليات

 /

شرطة القصيم تلقي القبض على 4 مواطنين ارتكبوا هذه الجريمة

شرطة القصيم تلقي القبض على 4 مواطنين ارتكبوا هذه الجريمة

شرطة القصيم تلقي القبض على 4 مواطنين ارتكبوا هذه الجريمة
١٢:٠٥:٤٣ ص، الخميس، ١٠ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ٠٢ مارس ٢٠٢٣
0

تواصل – فريق التحرير:

ألقت شرطة محافظة عنيزة، التابعة لمنطقة القصيم، اليوم الأربعاء، القبض على 4 مواطنين، يستقلون مركبة مستأجرة من دون لوحات وبعقد إيجار منتهي المدة.

محاولة الهرب

وأفاد بيان الأمن العام، بأن الموقوفين حاولوا الهرب عند استيقافهم، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

اقرأ أيضا:

بسبب إثارة النعرات القبلية.. الإطاحة بمواطنين في عدة مناطق 

الإطاحة بمواطن

ومنذ يومين، ألقت شرطة الرياض، القبض على مواطن لدهسه أحد المارة أمام مرفق تعليمي بمدينة الرياض.

ولم تتضح المزيد من التفاصيل حول الواقعة.

وجرى إحالته واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.

ما هي عقوبة الدهس غير العمد في المملكة؟

الحبس لمدة سنتين وبدفع بغرامة قدرها 100 ألف ريال لكل شخص تسبب في حادث نتج عنه إصابة شخص واستغرقت فترة الشفاء منه أكثر من خمسة عشر يومًا.

من قام بارتكاب حادث مروري أو تعدي مروري نتج عنه إصابات تزيد مدة شفائها عن خمسة عشر يومًا فإن العقوبة تحدد بالسجن لمدة سنتين أو بدفع غرامة قدرها 100 ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين

الكلمات الدلالية:
أخبار السعودية اليوم الأمن العام القبض على 4 مواطنين شرطة القصيم محافظة عنيزة

مواد ذات صلة

المزيد
«الأرصاد» تتوقع سماءً غائمة وهطول أمطار مصحوبة برياح على معظم المملكة

«الأرصاد» تتوقع سماءً غائمة وهطول أمطار مصحوبة برياح على معظم المملكة

١٠:٢٩ ص، الأثنين، ٢٩ أغسطس ٢٠١٦
«سابتكو» تعلن موعد التشغيل الفعلي لشبكة «حافلات الرياض»

«سابتكو» تعلن موعد التشغيل الفعلي لشبكة «حافلات الرياض»

١١:٤٣ ص، الأحد، ٠٩ يونيو ٢٠١٩
شبان يفحطون في محمية.. ومطالب بمعاقبتهم (فيديو)

شبان يفحطون في محمية.. ومطالب بمعاقبتهم (فيديو)

١٠:٥٧ م، الأربعاء، ١٠ فبراير ٢٠١٦
تزامنًا مع الملتقى العالمي.. إطلاق برنامج تدريب فرق الاستجابة السريعة بالمملكة

تزامنًا مع الملتقى العالمي.. إطلاق برنامج تدريب فرق الاستجابة السريعة بالمملكة

٠٤:٣٦ م، الأثنين، ١٠ أكتوبر ٢٠٢٢

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *