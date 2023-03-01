خدعت البريطانيين 20 عاما.. طبيبة مزيفة تجني أموالًا طائلة

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في واقعة غريبة ببريطانيا، تمكنت طبيبة مزيفة من خداع القطاع الصحي بالبلاد طيلة 20 عاما، حيث تم كشفها مؤخرا بعد أن جنت أموالا طائلة من عملها المزيف.

طبيبة مزيفة في بريطانيا:

ونقلت وسائل إعلام محلية أن محكمة بريطانية حكمت على طبيب مزيفة مارست عملها لمدة 20 عاما دون أن تنكشف وبمكاسب كبيرة تجاوزت المليون دولار أمريكي.

وأفادت محطة “آي تي في” أن زوليا العليمي، تبلغ من العمر 60 عامًا، زورت وثائق في عام 1995، تدّعي فيها أنها طبيبة وقدمتها إلى المجلس الطبي العام.

وأوضحت أنها كانت تتظاهر بالعمل كطبيبة، وحصلت على ما بين مليون جنيه إسترليني و 1.3 مليون جنيه إسترليني من القطاع الصحي العام بالبلاد.

وثائق مزورة:

ونقلت عن محققين أن العليمي زورت وثيقتين إحداهما:

-بكالوريوس في الطب.

– والثانية بكالوريوس في الجراحة من جامعة أوكلاند.

– رسالة تحقق من المفترض أن تكون مكتوبة من قبل مسجل الكلية في نفس الجامعة في نيوزيلندا.

وتابعت : إنها استخدمت مستنداتها المزيفة للتقدم للتسجيل كطبيبة في المملكة المتحدة، حيث مارست الطب على الرغم من أنها لم تنجح أو تحصل على المؤهل الجامعي ذي الصلة ولم تكن طبيبة مؤهلة.

وفي التفاصيل أيضا أنها التحقت بقسم الجراحة لاحقًا واجتازت السنة الأولى، لكنها فشلت في الثانية ولم يسمح لها أداؤها بإعادة السنة أو إنهاء الدورة.

وكان خطأ إملائي استخدمته المرأة في كشوفها المزورة قد قاد للشك بها أولا.

وفي العام 2019 فتشت الشرطة منزلها حيث عثروا على حقيبة تحتوي وثائق مزورة ومستندات كانت بمثابة “نسخ تدريب” لشهادة مزورة.

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