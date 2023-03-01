الأربعاء، ٩ شعبان ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠١ مارس ٢٠٢٣ ميلادى
الموارد البشرية: صرف إعانة التأهيل الشامل في هذا الموعد
شرطة القصيم تلقي القبض على 4 مواطنين ارتكبوا هذه الجريمة
15 مليون حبة كبتاجون و6 أطنان حشيش.. مولوي يكشف ما تم ضبطه في لبنان
خدعت البريطانيين 20 عاما.. طبيبة مزيفة تجني أموالًا طائلة
للرجال.. أطعمة مهمة حافظ عليها
ترتيب دول الخليج وفقًا لنسبة الوافدين في القطاع الحكومي

الرئيسية

 /

اهم الاخبار

 /

الموارد البشرية: صرف إعانة التأهيل الشامل في هذا الموعد

الموارد البشرية: صرف إعانة التأهيل الشامل في هذا الموعد

الموارد البشرية: صرف إعانة التأهيل الشامل في هذا الموعد
١٢:٠٥:٥٦ ص، الخميس، ١٠ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ٠٢ مارس ٢٠٢٣
0

تواصل – فريق التحرير:

حددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، موعد صرف إعانة المستفيدين من التأهيل الشامل.

جاء ذلك في رد من الوزارة، عبر حسابها الرسمي “العناية بالمستفيدين” في “تويتر”، رداً على تساؤلات بشأن موعد صرف إعانة التأهيل الشامل.

وأجابت الوزارة، بقولها: “إنه يتم صرف إعانة التأهيل الشامل بتاريخ 26 من كل شهر ميلادي ، وفي حال وافق تاريخ الصرف إجازة نهاية الأسبوع يتم الصرف في اليوم الذي يليه”.

اقرأ أيضا:

تنويه مهم من الموارد البشرية حول إلغاء وثيقة العمل الحر

شروط الاستفادة من التأهيل الشامل

وحددت وزارة الموارد البشرية مجموعة من الشروط الأساسية الواجب توافرها في المتقدم للاستفادة من الدعم وهي:

ـ أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

ـ ضرورة التسجيل في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

ـ أن يتم تلقي العلاج على نفقة المملكة وفي أحد المستشفيات الحكومية.

ـ يلزم أن يكون لدى المتقدم حساب بنكي ليتم استلام مبلغ الدعم من خلاله.

ـ ألا يزيد عمر المتقدم عن 45 عامًا.

ـ كما يلزم أيضًا تقديم المستندات المطلوبة للوزارة، وتحديد نوع الإعاقة للمتقدم.

ـ أن يكون المتقدم مقيمًا داخل المملكة.

اقرأ أيضا:

لهذا الهدف.. “الموارد البشرية” تؤكد ضرورة توثيق العقود إلكترونيًا عبر منصة قوى

الكلمات الدلالية:
أخبار السعودية إعانة التأهيل الشامل التأهيل الشامل الموارد البشرية وزارة الموارد البشرية

مواد ذات صلة

المزيد
توضيح عاجل من التأمينات الاجتماعية  بشأن استفادة المتقاعدين من  برنامج «تقدير»

توضيح عاجل من التأمينات الاجتماعية  بشأن استفادة المتقاعدين من  برنامج «تقدير»

١١:٥٢ م، الخميس، ٠٦ أكتوبر ٢٠٢٢
صدور البيان المشترك لزيارة الرئيس المصري للمملكة

صدور البيان المشترك لزيارة الرئيس المصري للمملكة

٠٨:١٤ م، الثلاثاء، ٠٨ مارس ٢٠٢٢
«الخطوط السعودية» تكشف حقيقة فتح باب الحجز للرحلات الداخلية

«الخطوط السعودية» تكشف حقيقة فتح باب الحجز للرحلات الداخلية

١٢:٣٢ م، الثلاثاء، ٢٨ أبريل ٢٠٢٠
تحذير عاجل من جامعة جازان: «حتى لا تقعوا ضحية»

تحذير عاجل من جامعة جازان: «حتى لا تقعوا ضحية»

٠٥:٤٨ م، الثلاثاء، ٢٣ أغسطس ٢٠٢٢

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *