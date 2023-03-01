الموارد البشرية: صرف إعانة التأهيل الشامل في هذا الموعد

تواصل – فريق التحرير:

حددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، موعد صرف إعانة المستفيدين من التأهيل الشامل.

جاء ذلك في رد من الوزارة، عبر حسابها الرسمي “العناية بالمستفيدين” في “تويتر”، رداً على تساؤلات بشأن موعد صرف إعانة التأهيل الشامل.

وأجابت الوزارة، بقولها: “إنه يتم صرف إعانة التأهيل الشامل بتاريخ 26 من كل شهر ميلادي ، وفي حال وافق تاريخ الصرف إجازة نهاية الأسبوع يتم الصرف في اليوم الذي يليه”.

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شروط الاستفادة من التأهيل الشامل

وحددت وزارة الموارد البشرية مجموعة من الشروط الأساسية الواجب توافرها في المتقدم للاستفادة من الدعم وهي:

ـ أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

ـ ضرورة التسجيل في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

ـ أن يتم تلقي العلاج على نفقة المملكة وفي أحد المستشفيات الحكومية.

ـ يلزم أن يكون لدى المتقدم حساب بنكي ليتم استلام مبلغ الدعم من خلاله.

ـ ألا يزيد عمر المتقدم عن 45 عامًا.

ـ كما يلزم أيضًا تقديم المستندات المطلوبة للوزارة، وتحديد نوع الإعاقة للمتقدم.

ـ أن يكون المتقدم مقيمًا داخل المملكة.

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