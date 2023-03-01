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للرجال.. أطعمة مهمة حافظ عليها
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للرجال.. أطعمة مهمة حافظ عليها

للرجال.. أطعمة مهمة حافظ عليها

للرجال.. أطعمة مهمة حافظ عليها
١١:٤٢:٢٤ م، الأربعاء، ٩ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ٠١ مارس ٢٠٢٣
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تواصل- فريق التحرير:

يعتبر النظام الغذائي أساس الصحة السليمة للجميع، لكن هيئة حماية المستهلك الروسية، كشفت عن أطعمة مفيدة للرجال يجب الحرص عليها وأخرى يجب تجنبها.

السعرات الحرارية

ووفقا للمكتب الإعلامي لهيئة حماية المستهلك الروسية، فإن السعرات الحرارية التي يستهلكها الرجل يجب أن تتوافق مع كمية الطاقة التي يحتاجها في اليوم، وفقا لصحيفة “إزفيستيا” الروسية.

الأطعمة والنظام الصحي

1- يجب تناول ما لا يقل عن ثلاث وجبات طعام في اليوم ولكن باعتدال.
2- عدم تناول الطعام قبل النوم.
3- يجب أن تكون الأطعمة متنوعة قدر الإمكان.
4- يجب استبعاد أو التقليل جدا من تناول الوجبات السريعة واللحوم المدخنة والحلويات وخبز العجين المخمر والحليب الكامل الدسم في النظام الغذائي.
5- من المهم بالنسبة للرجال تناول اللحوم، لأنها تحتوي على البروتين الذي يعتبر مادة بناء للجسم.

6- من الأفضل طهي اللحوم على شكل قطع كبيرة- مسلوقة أو مشوية، حيث يكفي تناولها 3-4 مرات في الأسبوع، أما كبار السن من الرجال فعليهم تناولها مرات أقل.
7- يمكن الحصول على البروتين من منتجات أخرى مثل البقوليات والبيض والمكسرات والفطر.

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