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وفد التحالف يلتقي بقادة عسكريين في شبوة
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وفد التحالف يلتقي بقادة عسكريين في شبوة

وفد التحالف يلتقي بقادة عسكريين في شبوة

وفد التحالف يلتقي بقادة عسكريين في شبوة
١٠:٥٣:٠٥ م، الأربعاء، ٩ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ٠١ مارس ٢٠٢٣
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تواصل- فريق التحرير:

التقى وفد من قيادة قوات التحالف بعدد من القادة العسكريين في محافظة شبوة اليمنية، وتم خلال اللقاء مناقشة عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك.

وأكد الوفد أهمية إقامة يمن سعيد يستوعب كافه المكونات اليمنية، وذلك في سبيل إنهاء الأزمة ورفع المعاناة عن الشعب اليمني الشقيق.

من جانبهم، شدّد القادة العسكريين بمحافظة شبوة حرصهم على مستقبل اليمن، وتوحيد الصف، ونبذ الخلافات، وعدم التصعيد وتغليب المصلحة العامة على المصالح الشخصية بما يخدم تطلعات الشعب اليمني.

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الكلمات الدلالية:
إنهاء الأزمة الحوثي الشعب اليمني شبوة قادة عسكريين وفد التحالف

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