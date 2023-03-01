ترتيب دول الخليج وفقًا لنسبة الوافدين في القطاع الحكومي

تواصل- فريق التحرير:

أظهرت بيانات رسمية أن نسبة الوافدين العاملين في القطاع الحكومي في الكويت هي الأعلى بين دول الخليج، حيت بلغت نسبتهم نحو 23 في المئة من إجمالي موظفي الحكومة.

ووفقاً لآخر إحصائية للهيئة العامة للمعلومات المدنية فقد بلغ عدد العاملين في القطاع العام نحو 483.2 ألف موظف، منهم 372.8 ألف كويتي يشكّلون نحو 77 في المئة من الإجمالي، في حين بلغ عدد الوافدين الموظفين في الحكومة نحو 110.4 ألف.

العاملين في القطاعين

وبلغ إجمالي الموظفين العاملين في الكويت بالقطاعين العام والخاص، سواء كانوا مواطنين أو وافدين، نحو 1.91 مليون، يعمل نحو 75 في المئة منهم في القطاع الخاص، بينما تبلغ حصة القطاع العام 25 في المئة تقريباً من إجمالي العاملين في الكويت.

المملكة

أما بالنسبة لدول مجلس التعاون الخليجي الأخرى، فبلغ عدد العاملين في القطاع الحكومي بالمملكة نحو 1.7 مليون موظف يشكّل المواطنون نحو 90.8 في المئة منهم مقابل 9.1 في المئة فقط للوافدين، وذلك وفقاً لبيانات الهيئة العامة للإحصاء.

البحرين

وصل عدد موظفي القطاع العام نحو 39.8 ألف عامل يشكّل البحرينيون 85 في المئة منهم مقابل 14.6 في المئة للوافدين، وفقاً لآخر بيانات لهيئة تنظيم سوق العمل في المملكة.

الإمارات

أما في الإمارات فبلغ عدد العاملين في القطاع العام نحو مليون موظف، 89 في المئة منهم إماراتيون و11 في المئة وافدون، بحسب بيانات البوابة الرسمية لحكومة الإمارات.

سلطنة عمان

وفي سلطنة عُمان، وصل عدد العاملين في الحكومة إلى نحو 393 ألف موظف يشكّل العمانيون نحو 89 في المئة من إجماليهم، بينما يحظى الوافدون بنحو 11 في المئة فقط من وظائف القطاع العام، وذلك وفقاً لبيانات التعداد الإلكتروني في السلطنة، وهي منظومة بيانات إحصائية مركزية تربط مختلـف قواعد بيانات الجهات الحكومية والخاصة.

فيما لم تتوافر بيانات مفصلة تبيّن هيكل العمالة في القطاع العام في دولة قطر.

ترتيب الدول

ووفقاً لتلك البيانات، تكون نسبة الوافدين العاملين في القطاع العام بالكويت هي الأعلى خليجياً (23 في المئة) بينما تأتي البحرين في المرتبة الثانية بـ14.6 في المئة، ومن بعدها الإمارات وعمان بالنسبة نفسها (11 في المئة)، في حين تأتي بعدهما السعودية بنسبة توظيف للعمالة الوافدة بالحكومة تصل إلى 9.1 في المئة.

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