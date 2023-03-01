عاجل..أثناء ذهابهما لأداء الاختبار.. مركبة تصدم طالبتين بجازان ونقلهما إلى المستشفى

تواصل – فريق التحرير:

باشر مرور “صامطة” في منطقة جازان، واقعة تعرض طالبتين لحادث مروري على طريق القفل، ما أدى إلى إصابتهما ونقلهما إلى مستشفى الحرث العام لتلقي العلاج.

وحسب- عكاظ- تعرضت طالبتان من مجمع مدارس الراحة بتعليم جازان لحادثة مرورية أثناء ذهابهما إلى المدرسة لأداء الاختبارات، ونتج عن الحادثة إصابة إحدى الطالبتين بكسر في اليد، والأخرى أصيبت في الأنف.

وفاة 3 شبان

كان مغردون تداولوا- مؤخرًا- أنباء عن وفاة 3 من شباب الحلقات القرآنية إثر حادث مروري وهم ‎تركي العواد، و عبدالعزيز الطيار، وعبدالملك الزامل.

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من خيرة الشباب

وعلق بعض المغردين على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” على الحادث: “غفر الله لهم، وأعلى منزلتهم، وجعل ‎القرآن شفيعاً لهم، وعوضهم بشبابهم في الجنة، وأحسن عزاء أهلهم وجبرهم في مصابهم”.

وقال آخر: “من خيرة الشباب، نحسبهم والله حسيبهم، رحلو وبقي أثرهم.. اللهم اغفر لهم وارحمهم وتجاوز عنهم، وألهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان.. أكثروا من الدعاء لوالديهم فهم أول فرحتهم.. جبر الله مصابهم”.

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