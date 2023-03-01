الأربعاء، ٩ شعبان ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠١ مارس ٢٠٢٣ ميلادى
عاجل..أثناء ذهابهما لأداء الاختبار.. مركبة تصدم طالبتين بجازان ونقلهما إلى المستشفى
هل “الصبور والصابر” من أسماء الله عز وجل؟ “الخثلان” يجيب
مشاهد جديدة.. صعود ألسنة النيران من بحيرتين عقب زلزال تركيا
توقعات بارتفاع درجات الحرارة وهطول أمطار بعدة مناطق .. غداً
تقرير حقوقي يفضح مليشيا الحوثي.. تعذيب 7 يمنيين حتى الموت واختطاف 120 شخصا
أهم 10.. أمر ملكي جديد و موعد نزول المعاش الشهري

الرئيسية

 /

محليات

 /

عاجل..أثناء ذهابهما لأداء الاختبار.. مركبة تصدم طالبتين بجازان ونقلهما إلى المستشفى

عاجل..أثناء ذهابهما لأداء الاختبار.. مركبة تصدم طالبتين بجازان ونقلهما إلى المستشفى

عاجل..أثناء ذهابهما لأداء الاختبار.. مركبة تصدم طالبتين بجازان ونقلهما إلى المستشفى
١٠:٣٧:١٦ م، الأربعاء، ٩ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ٠١ مارس ٢٠٢٣
0

تواصل – فريق التحرير:

باشر مرور “صامطة” في منطقة جازان، واقعة تعرض طالبتين لحادث مروري على طريق القفل، ما أدى إلى إصابتهما ونقلهما إلى مستشفى الحرث العام لتلقي العلاج.

وحسب- عكاظ- تعرضت طالبتان من مجمع مدارس الراحة بتعليم جازان لحادثة مرورية أثناء ذهابهما إلى المدرسة لأداء الاختبارات، ونتج عن الحادثة إصابة إحدى الطالبتين بكسر في اليد، والأخرى أصيبت في الأنف.

وفاة 3 شبان

كان مغردون تداولوا- مؤخرًا- أنباء عن وفاة 3 من شباب الحلقات القرآنية إثر حادث مروري وهم ‎تركي العواد، و عبدالعزيز الطيار، وعبدالملك الزامل.

اقرأ أيضا

ارتفاع عدد ضحايا حادث تصادم القطارين في اليونان إلى 32 قتيلًا

من خيرة الشباب

وعلق بعض المغردين على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” على الحادث: “غفر الله لهم، وأعلى منزلتهم، وجعل ‎القرآن شفيعاً لهم، وعوضهم بشبابهم في الجنة، وأحسن عزاء أهلهم وجبرهم في مصابهم”.

وقال آخر: “من خيرة الشباب، نحسبهم والله حسيبهم، رحلو وبقي أثرهم.. اللهم اغفر لهم وارحمهم وتجاوز عنهم، وألهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان.. أكثروا من الدعاء لوالديهم فهم أول فرحتهم.. جبر الله مصابهم”.

اقرأ أيضًا:

الحلقات القرآنية تطلق مبادرة «وقفة إجلال و إكرام» لتكريم المتميزين من حفظة القرآن

«صيف مكنون النسائي».. انطلاقة جديدة بالتسجيل في الحلقات القرآنية

الكلمات الدلالية:
المرور حادث دهس حادث مروري طالبتان مجمع مدارس الراحة

مواد ذات صلة

المزيد
النائب العام: المملكة شريك أساسي في مكافحة وتجفيف منابع الإرهاب

النائب العام: المملكة شريك أساسي في مكافحة وتجفيف منابع الإرهاب

٠٨:٠٢ م، الأربعاء، ٢٠ فبراير ٢٠١٩
تعميم عاجل من التعليم: منع  غير المحصنين من دخول المدارس وأداء الاختبارات

تعميم عاجل من التعليم: منع  غير المحصنين من دخول المدارس وأداء الاختبارات

٠٦:١٧ م، الأربعاء، ٠٢ مارس ٢٠٢٢
المملكة تُخطط لإنشاء 16 مفاعلاً نوويًّا بـ80 مليار دولار

المملكة تُخطط لإنشاء 16 مفاعلاً نوويًّا بـ80 مليار دولار

١٢:١٥ م، الثلاثاء، ١٤ أبريل ٢٠١٥
الخارجية الإيرانية تستدعي القائم بأعمال سفارة المملكة

الخارجية الإيرانية تستدعي القائم بأعمال سفارة المملكة

٠٢:٤٣ م، الثلاثاء، ٢٦ مايو ٢٠١٥

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *