هل “الصبور والصابر” من أسماء الله عز وجل؟ “الخثلان” يجيب

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أوضح الدكتور سعد الخثلان، أستاذ الفقه بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، رئيس الجمعية الفقهية، حكم التسمية بعبدالصبور أو عبدالصابر.

الصبور والصابر ليست من أسماء الله

وقال الشيخ الخثلان، ردا على سؤال هل الصبور والصابر من أسماء الله عز جل؟ الجواب أن الصبور أو الصابر ليست من أسماء الله، وذلك لأن أسماء الله توقيفية.

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وأضاف “لم يرد دليل من كتاب الله ولا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يدل على أن من أسماء الله الصابر أو الصبور.

باب الإخبار أوسع من باب الإنشاء

وتابع الشيخ الخثلان “أن الحديث الوارد في الترمذي حديث ضعيف، وعلى هذا نقول إنه لا يصح أن يُسمى الله أنه الصبور أو الصابر، لكن يوصف الله تعالى بالصبر ويوصف بأنه صابر”، موضحا “أن أبواب الإخبار أوسع من باب الإنشاء“.

وختم الشيخ الخثلان بقوله “على هذا فإنه لا يصح أن يُقال عبد الصبور أو عبد الصابر، وينبغي عدم التسمية بعبد الصبور أو عبد الصابر لأن هذه الأسماء ليست من أسماء الله عز وجل“.

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