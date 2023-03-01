الأربعاء، ٩ شعبان ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠١ مارس ٢٠٢٣ ميلادى
وفد التحالف يلتقي بقادة عسكريين في شبوة
عاجل..أثناء ذهابهما لأداء الاختبار.. مركبة تصدم طالبتين بجازان ونقلهما إلى المستشفى
هل “الصبور والصابر” من أسماء الله عز وجل؟ “الخثلان” يجيب
مشاهد جديدة.. صعود ألسنة النيران من بحيرتين عقب زلزال تركيا
توقعات بارتفاع درجات الحرارة وهطول أمطار بعدة مناطق .. غداً
تقرير حقوقي يفضح مليشيا الحوثي.. تعذيب 7 يمنيين حتى الموت واختطاف 120 شخصا

الرئيسية

 /

محليات

 /

توقعات بارتفاع درجات الحرارة وهطول أمطار بعدة مناطق .. غداً

توقعات بارتفاع درجات الحرارة وهطول أمطار بعدة مناطق .. غداً

توقعات بارتفاع درجات الحرارة وهطول أمطار بعدة مناطق .. غداً
١٠:١٨:١٢ م، الأربعاء، ٩ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ٠١ مارس ٢٠٢٣
0

تواصل – فريق التحرير:

توقع خبراء طقس العرب، ارتفاع درجات الحرارة ليوم  غد الخميس في المناطق الشمالية و الشمالية الوسطى، بحيث تُصبح أدفأ من مُعدلاتها المُعتادة لمثل هذا الوقت من العام بكثير، و يكون الطقس دافئاً و مُستقراً في أغب المناطق بمشيئة الله.

تمشل التوقعات تجدد نشاط السُحب الركامية ساعات ما بعد الظهر والمساء على مُرتفعات جازان وعسير والباحة وشرق مكة المكرمة وتترافق هذه السُحب بهطول أمطار مُتفاوتة الغزارة وقد تصحب بحدوث الرعد أحياناً.

كما توقع خبراء طقس العرب، أن تميل درجات الحرارة الليلية للارتفاع، بحيث يكون الطقس أكثر دفئاً من المُعتاد و بخاصة في المناطق الشمالية.

توقعات حالة الطقس

وفي وقت سابق، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن الفرصة ماتزال مهيأة لهطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة والرياض.

في حين تتهيأ الفرصة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة مسبوقة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من منطقتي المدينة المنورة والقصيم كذلك على أجزاء من المنطقة الشرقية.

اقرأ أيضا:

“البيئة”: متوسط الأمطار لشهر يناير هو الأعلى منذ 40 عامًا

الكلمات الدلالية:
أخبار السعودية أمطار الأرصاد درجات الحرارة طقس العرب

مواد ذات صلة

المزيد
وفيات وإصابات في حادثين منفصلتين علي طريق «الدمام – الرياض»

وفيات وإصابات في حادثين منفصلتين علي طريق «الدمام – الرياض»

٠٦:١٤ م، الجمعة، ١١ مارس ٢٠١٦
«الداخلية» تنشر صوراً افتراضية للمطلوب يوسف الغامدي

«الداخلية» تنشر صوراً افتراضية للمطلوب يوسف الغامدي

٠٢:٢٩ م، السبت، ٠٤ يوليو ٢٠١٥
مصدر بـ«الصحة» يكشف حقيقة إغلاق «مستشفى الصدرية» بالرياض

مصدر بـ«الصحة» يكشف حقيقة إغلاق «مستشفى الصدرية» بالرياض

٠٤:٤٢ م، الأحد، ١٤ أبريل ٢٠١٩
«التحالف»: اعتراض وتدمير طائرة مفخخة أطلقها الحوثي تجاه خميس مشيط

«التحالف»: اعتراض وتدمير طائرة مفخخة أطلقها الحوثي تجاه خميس مشيط

٠١:٥٩ م، السبت، ٢٠ مارس ٢٠٢١

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *