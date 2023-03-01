توقعات بارتفاع درجات الحرارة وهطول أمطار بعدة مناطق .. غداً

تواصل – فريق التحرير:

توقع خبراء طقس العرب، ارتفاع درجات الحرارة ليوم غد الخميس في المناطق الشمالية و الشمالية الوسطى، بحيث تُصبح أدفأ من مُعدلاتها المُعتادة لمثل هذا الوقت من العام بكثير، و يكون الطقس دافئاً و مُستقراً في أغب المناطق بمشيئة الله.

تمشل التوقعات تجدد نشاط السُحب الركامية ساعات ما بعد الظهر والمساء على مُرتفعات جازان وعسير والباحة وشرق مكة المكرمة وتترافق هذه السُحب بهطول أمطار مُتفاوتة الغزارة وقد تصحب بحدوث الرعد أحياناً.

كما توقع خبراء طقس العرب، أن تميل درجات الحرارة الليلية للارتفاع، بحيث يكون الطقس أكثر دفئاً من المُعتاد و بخاصة في المناطق الشمالية.

توقعات حالة الطقس

وفي وقت سابق، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن الفرصة ماتزال مهيأة لهطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة والرياض.

في حين تتهيأ الفرصة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة مسبوقة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من منطقتي المدينة المنورة والقصيم كذلك على أجزاء من المنطقة الشرقية.

اقرأ أيضا:

“البيئة”: متوسط الأمطار لشهر يناير هو الأعلى منذ 40 عامًا