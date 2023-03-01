مشاهد جديدة.. صعود ألسنة النيران من بحيرتين عقب زلزال تركيا

تواصل- فريق التحرير:

نشرت وسائل إعلام تركية مشاهد جديدة وثقتها كاميرات عن صعود ألسنة النيران عقب الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد.

نيران ببحيرات في تركيا:

وبحسب ما نشره موقع “trt عربي” وثقت لقطات نشرت مؤخرا تصاعد ألسنة لهب من بحيرتين في منطقة غل باشي بولاية آدي يامان التركية خلال الزلازل العنيفة التي ضربت ولايات جنوب البلاد في 6 فبراير الجاري.

ويظهر الفيديو الذي تم تداوله كتلا من النيران تتصاعد من وسط البحيرة وسط أصوات مزعجة وأجواء لا يظهر منها شيء سوء ألسنة النيران.

سقوط مئذنة:

ومن الوقائع الغريبة التي تم توثيقها عقب الزلزال، سقوط مئذنة مسجد على سقف منزل ما تسبب في انشطاره لنصفين.

وفي التفاصيل فقد سقطت مئذنة جامع “الحاج غني ديلر” فوق مبنى مؤلف من 3 طوابق بعدما تلقّت أضراراً في قاعدتها في منطقة “غول باشي” بولاية أدي يامان.

ونقلت وكالة الأناضول عن طوران قوتش، مدير جمعية الجامع أن المسجد فتح أمام المصلين للعبادة في 2021.

وأضاف: “هذا ليس بزلزال، بل كارثة متكاملة الأركان، وعزاؤنا الوحيد أن سقوط المئذنة فوق المبنى لم يتسبب في وفيات”.

كما نوّه أن سكان الطابق العلوي للمبنى لم يكونوا بداخله ساعة سقوط المئذنة فوق سقفه.

انشطار صخرة:

وقبل أسبوعين حدثت واقعة مروعة نجا منها سكان قرية كمخا بولاية آدي يامان التركية بسبب تداعيات الزلزال المدمر.

وكانت القرية قد تعرضت لسقوط صخرة ضخمة من أعلى جبل مجاور يطل عليها بسبب الزلازل.

وتسببت الزلازل بانهيارات جبلية في المنطقة وسقوط صخرة كبيرة من أعلى جبل يطل على القرية ما أدى إلى فلقها نصفين.

ونقل “موقع trt عربي” حينها عن أحد سكان القرية البالغ عددهم نحو 350 نسمة أن انقسام الصخرة إلى نصفين تسبب بحالة ذعر بين الأهالي ما دفعهم إلى العيش إما في الخيام وإما مع أقاربهم في حي آخر.

اقرأ أيضا

“عُمان و قبرص والساحل الأمريكي.. نفوق للحيتان والدلافين بعد زلزال تركيا المدمر (ظاهرة محيّرة)