حالة الدفعة لا يوجد.. تنبيه مهم من حساب المواطن

تواصل – فريق التحرير:

أجاب برنامج حساب المواطن، اليوم الأربعاء، على سؤال أحد المستفيدين، حول ظهور حال الدفعة “لا يوجد”، موضحا أنه لم يتمكن من معرفة الاستحقاق.

توضيح حساب المواطن

وأوضح حساب المواطن أن، حالة الدفعة ( لا يوجد ) تعني أن مجموع دخل المستفيد الرئيسي والتابعين (في حال وجود تابعين) تجاوز الحد المانع من الحصول على الدعم حيث يصرف الدعم لرب الأسرة بحسب إجمالي دخل الأسرة وعدد افراد الأسرة و أعمارهم إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عام.

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تدقيق الحساب البنكي:

وفي وقت سابق، تفاعل حساب خدمة المستفيدين التابع لبرنامج حساب المواطن، مع سؤال أحد المواطنين، حول موعد تدقيق الحساب البنكي.

وقال المواطن في سؤاله عبر موقع “تويتر” :” قدمت لي شهر وحالة الحساب تحت التدقيق إلى اليوم متى يتم تدقيق الحساب البنكي ؟”.

ورد حساب خدمة المستفيدين، أنه :” في حال تمت إضافة الآيبان البنكي قبل تاريخ “10فبراير” سيتم التحقق منه ضمن دورة الدفع لشهر “مارس”وسوف تصلك رسالة نصية في حال تم التحقق من رقم الآيبان”.