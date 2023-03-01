الأربعاء، ٩ شعبان ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠١ مارس ٢٠٢٣ ميلادى
الموارد البشرية: صرف إعانة التأهيل الشامل في هذا الموعد
شرطة القصيم تلقي القبض على 4 مواطنين ارتكبوا هذه الجريمة
15 مليون حبة كبتاجون و6 أطنان حشيش.. مولوي يكشف ما تم ضبطه في لبنان
خدعت البريطانيين 20 عاما.. طبيبة مزيفة تجني أموالًا طائلة
للرجال.. أطعمة مهمة حافظ عليها
ترتيب دول الخليج وفقًا لنسبة الوافدين في القطاع الحكومي

الرئيسية

 /

محليات

 /

حالة الدفعة لا يوجد.. تنبيه مهم من حساب المواطن

حالة الدفعة لا يوجد.. تنبيه مهم من حساب المواطن

حالة الدفعة لا يوجد.. تنبيه مهم من حساب المواطن
١١:٣٧:٢٣ م، الأربعاء، ٩ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ٠١ مارس ٢٠٢٣
0

تواصل – فريق التحرير:

أجاب برنامج حساب المواطن، اليوم الأربعاء، على سؤال أحد المستفيدين، حول ظهور حال الدفعة “لا يوجد”، موضحا أنه لم يتمكن من معرفة الاستحقاق.

توضيح حساب المواطن 

وأوضح حساب المواطن أن، حالة الدفعة ( لا يوجد ) تعني أن مجموع دخل المستفيد الرئيسي والتابعين (في حال وجود تابعين) تجاوز الحد المانع من الحصول على الدعم حيث يصرف الدعم لرب الأسرة بحسب إجمالي دخل الأسرة وعدد افراد الأسرة و أعمارهم إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عام.

اقرأ أيضا:

حساب المواطن للمستفيدين: عليكم مراجعة البنك فورا في هذه الحالة

تدقيق الحساب البنكي:

وفي وقت سابق، تفاعل حساب خدمة المستفيدين التابع لبرنامج حساب المواطن، مع سؤال أحد المواطنين، حول موعد تدقيق الحساب البنكي.

وقال المواطن في سؤاله عبر موقع “تويتر” :” قدمت لي شهر وحالة الحساب تحت التدقيق إلى اليوم متى يتم تدقيق الحساب البنكي ؟”.

ورد حساب خدمة المستفيدين، أنه :” في حال تمت إضافة الآيبان البنكي قبل تاريخ “10فبراير” سيتم التحقق منه ضمن دورة الدفع لشهر “مارس”وسوف تصلك رسالة نصية في حال تم التحقق من رقم الآيبان”.

الكلمات الدلالية:
آخر أخبار السعودية أخبار السعودية اليوم تنبيه حساب المواطن حالة الدفع لا يوجد حساب المواطن

مواد ذات صلة

المزيد
عسير.. إصابة 10 من عائلة واحدة إثر انقلاب مركبة بـ«المجاردة»

عسير.. إصابة 10 من عائلة واحدة إثر انقلاب مركبة بـ«المجاردة»

٠١:٢٩ ص، السبت، ٣١ مارس ٢٠١٨
المحكمة العليا: اليوم الاثنين المكمل لشهر ذي الحجة وغدًا الثلاثاء غرة شهر المحرّم 1443هـ

المحكمة العليا: اليوم الاثنين المكمل لشهر ذي الحجة وغدًا الثلاثاء غرة شهر المحرّم 1443هـ

١١:٥٤ م، الأثنين، ٠٩ أغسطس ٢٠٢١
شرطة المدينة تضبط مهندساً عربياً يسوّق المخدرات والمنشطات الجنسية

شرطة المدينة تضبط مهندساً عربياً يسوّق المخدرات والمنشطات الجنسية

٠٤:٣٠ م، الأربعاء، ٠٩ مارس ٢٠١٦
كيف تتصرف عند سحب أموال من بطاقتك الائتمانية دون علمك؟

كيف تتصرف عند سحب أموال من بطاقتك الائتمانية دون علمك؟

١٢:٣٧ ص، الأثنين، ٠١ يونيو ٢٠٢٠

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *