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تقرير حقوقي يفضح مليشيا الحوثي.. تعذيب 7 يمنيين حتى الموت واختطاف 120 شخصا

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تقرير حقوقي يفضح مليشيا الحوثي.. تعذيب 7 يمنيين حتى الموت واختطاف 120 شخصا

تقرير حقوقي يفضح مليشيا الحوثي.. تعذيب 7 يمنيين حتى الموت واختطاف 120 شخصا

تقرير حقوقي يفضح مليشيا الحوثي.. تعذيب 7 يمنيين حتى الموت واختطاف 120 شخصا
١٠:٠٨:٢٢ م، الأربعاء، ٩ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ٠١ مارس ٢٠٢٣
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تواصل- فريق التحرير:

كشف تقرير حقوقي عن جرائم مروعة ارتكبت بحق المدنيين، على يد مليشيا الحوثية الإرهابية في اليمن.

تعذيب حتى الموت:

وكانت منظمة إرادة لمناهضة التعذيب والاخفاء القسري أصدرت تقريرا كشفت فيه عن وفاة 7 مختطفين مدنيين خلال العام الماضي في معتقلات مليشيا الحوثي، بسبب التعذيب.

كما وثقت المنظمة جرائم تعذيب متنوعة لـ 120 مختطفا ومخفي قسرا في معتقلاتها.

وبحسب ما نشرته صحف يمنية فقد أوضح التقرير الذي اشهرته المنظمة خلال مؤتمر صحفي بمدينة مأرب، اليوم الأربعاء، أن المنظمة تلقت العام الماضي (108) بلاغات بحالات اختطاف واخفاء قسري لمدنيين من المنازل ومقرات العمل ونقاط التفتيش والكمائن الأمنية والعسكرية لمليشيا الحوثي الإرهابية.

86 حالة اختطاف

ونوهت أن فريقها القانوني تمكن من التحقق في 86 حالة اختطاف من اجمالي البلاغات، كما تمكن من توثيق 38 حالة إخفاء قسري في معتقلات المليشيا .

جرائم الحوثيين - الناشط الشبيبي التي أحرقتها المليشيا

كما أشار إلى تطويع مليشيات الحوثي للقضاء كأداة لإصدار قرارات إعدام وسجن سياسية ضد المعارضين لها.

وأصدرت المليشيا خلال فترة التقرير 31 قرارا بإنهاء حياة المختطفين من أبناء محافظة المحويت وصعدة وصنعاء ومحافظات أخرى.

وتعتبر هذه القرارات سياسية فاقدة للمشروعية وتستخدمها المليشيا للابتزاز السياسي والمالي والإعلامي ضد المدنيين في اليمن.

عناصر حوثية - الحوثي - مليشيا

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الكلمات الدلالية:
الحرب اليمنية اليمن انتهاكات الحوثيين ‏ جرائم الحوثي صنعاء

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