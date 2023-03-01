4 أسباب لارتفاع ضغط الدم.. عليك الاحتراس منها

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يؤكد الأطباء، أن الأشخاص الذين يعانون من ضغط دم مرتفع بحاجة إلى توخي الحذر بشأن إبقائه منخفضا.

ووفقا للأطباء، فتشير الإحصاءات إلى أن واحدًا من كل ثلاثة أشخاص في معظم البلدان يعاني من ارتفاع ضغط الدم و 20 %على الأقل ليسوا على دراية به لأن المرض في الغالب بلا أعراض.

ويوصي الأطباء وفقا لموقع ” healthsite” باتباع نظام غذائي صحي ومتوازن إلى جانب النظام الغذائي المنتظم لخفض مستويات ضغط الدم المرتفع.

أسباب ارتفاع ضغط الدم

ويوضح الأطباء، أن هناك عدة أسباب تجعل ضغط الدم يرتفع ومنها:

– الإجهاد والضغط:

يؤكد الأطباء، أن الإجهاد، وفقا لجمعية القلب الأمريكية يطلق الهرمونات – الأدرينالين والكورتيزول – في الدم، هذه الهرمونات تهيئ الجسم للاستجابة عن طريق جعل القلب ينبض بشكل أسرع ويضيق الأوعية الدموية لإيصال المزيد من الدم إلى قلب الجسم بدلاً من الأطراف.

وعندما يزول التوتر، يعود ضغط الدم إلى طبيعته على الفور، هذه الهزة المفاجئة التي يدفع القلب للأطباء ليقولوها، يمكن أن تسبب نوبات قلبية أو سكتات دماغية وقد تتلف الأوعية الدموية بشكل دائم.

– نسبة الأملاح والصوديوم

يوضح الأطباء، أنه كلما تناولت طعامًا مليئًا بالكثير من الملح، يرتفع ضغط الدم على الفور، يحدث هذا عادة عندما تأكل طعامًا معلبًا أو طعام مطعم نظرًا لأنه مليء بالملح والمواد الحافظة الإضافية.

يرى خبراء الصحة أن الملح المفرط يقوي الأوعية الدموية ويضيقها ، مما يقلل من تدفق الدم والأكسجين إلى الأعضاء الرئيسية. لذلك ، يحاول القلب بجهد أكبر أن يضخ الدم في جميع أنحاء الجسم ، مما يزيد من ضغط الدم.

– مشاكل الغدة الكظرية

تنتج الغدد الكظرية في جسمك هرمونات تنظم عملية التمثيل الغذائي، والجهاز المناعي، وضغط الدم، والاستجابة للتوتر، والوظائف الأساسية الأخرى، ومع ذلك، في حالة اضطرابهم، يبدأون في إنتاج القليل جدًا أو الكثير جدًا من بعض الهرمونات ، مما يؤدي إلى اختلالات هرمونية ، وكذلك ارتفاع ضغط الدم وانخفاضه.

يؤدي اضطراب هذه الغدد إلى احتفاظ الكلى بالملح والماء وتفقد الكثير من البوتاسيوم ، مما يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم.

– عادات غير الصحية

يؤدي نمط الحياة غير الصحي إلى الكثير من الصدمات عندما يتعلق الأمر بالصحة، فتناول الكثير من الكافيين يمكن أن يرفعا ضغط الدم على الفور، كذلك الخمور تسبب تدمير الصحة ورفع الضغط.

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