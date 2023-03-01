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أهم 10.. أمر ملكي جديد و موعد نزول المعاش الشهري

أهم 10.. أمر ملكي جديد و موعد نزول المعاش الشهري

أهم 10.. أمر ملكي جديد و موعد نزول المعاش الشهري
١٠:٠٦:١٦ م، الأربعاء، ٩ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ٠١ مارس ٢٠٢٣
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تواصل- فريق التحرير:

تقدم صحيفة “تواصل” لقرائها الكرام، موجزًا بأهم وأبرز 10 أخبار تم نشرها حتى الساعة العاشرة مساء اليوم الأربعاء، والتي جاءت كالتالي:

عاجل.. أمر ملكي: تخصيص 11 مارس من كل عام يومًا خاصًا بالعلم باسم “يوم العلم”

صدر اليوم أمر ملكي فيما يلي نصه :

الرقم : أ / 303 التاريخ : 9 / 8 / 1444هـ، بعون الله تعالى.. المزيد هنا

5 خطوات لإشعارك بنتيجة اختبارات الفصل الدراسي الثاني

ساعات قليلة ويتم الإعلان عن نتائج اختبارات الفصل الدراسي الثاني عبر نظام نور أو توكلنا خدمات.. المزيد هنا

 

 

مع اقتراب رمضان.. تعرف على الدول المسموح باستقدام العمالة المنزلية منها والأسعار المحددة

مع اقتراب شهر رمضان المبارك، تحرص العائلات على استقدام العمالة المنزلية للمساعدة في أعمال المنزل في هذا الشهر الكريم.. المزيد هنا

هل يمكن السفر لدول الخليج بصورة استمارة السيارة؟

أكدت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك أهمية حمل أصل استمارة السيارة، حال الرغبة في السفر لدول الخليج.. المزيد هنا

هل يمكن السفر لدول الخليج بصورة استمارة السيارة؟

البداية والنهاية والإجازات.. 5 تواريخ مهمة في الفصل الدراسي الثالث

نشر حساب “الميدان التعليمي” على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”،  5 تواريخ مهمة للطلاب في الفصل الدراسي الثالث.. المزيد هنا

لأول مرة.. بشرى سارة من وزارة الحج قبل موسم 1444

أقامت وزارة الحج والعمرة مُمثلةً في “مركز ترخيص وتدريب العاملين في قطاع خدمة ضيوف الرحمن”،.. المزيد هنا

الحج - امانة العاصمة - متعهدي مطابخ الإعاشة- حجاج - خيام

توضيح عاجل من “حساب المواطن” حول أدنى راتب يستحق دعم مارس

أصدر “حساب المواطن”، توضيحًا حول أدنى راتب يستحق الدعم المقرر لشهر مارس.. المزيد هنا

قرض - البنك - اموال -ريال - - حساب المواطن

حريق ضخم في العاصمة الجزائرية.. التفاصيل

شب حريق ضخم داخل حظيرة للحافلات، فجر اليوم الأربعاء، في العاصمة الجزائرية،.. المزيد هنا

حريق - صورة لمنزل يحترق - تعبيرية

تنبيه من الزكاة حول الضرائب على الدراسة بالمدارس الخاصة

كشفت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، أنه بناء على الأمر الملكي فإن الدولة تتحمل الضريبة عن الرسوم المدرسية.. المزيد هنا

عاجل..”التأمينات” تكشف موعد نزول المعاش الشهري.. ومستفيدون: ما سبب التأخر؟

كشفت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عن الموعد الشهري لصرف المعاش.. المزيد هنا

التأمينات- الاجتماعية

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