بعد تخصيص 11 مارس “يوم العلم”.. تعرف على مراحل تطور “راية التوحيد”

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ارتبط تطور العلم الخاص بالمملكة، بتاريخ الدولة السعودية الأولى منذ تأسيسها في 1139 هـ / 1727 م وإلى اليوم، حيث كان علم الدولة السعودية الأولى منذ عهد الإمام محمد بن سعود -رحمه الله* أخضر اللون، مشغول من الخز الإبريسم، وكتب عليه عبارة “لا إله إلا الله محمد رسول الله”.

الدولة السعودية الثانية

كما اتخذه الإمام تركي بن عبدالله بن محمد بن سعود “رحمه الله” مؤسس الدولة السعودية الثانية راية للدولة خلال مساعيه لتوحيد أرجاء الوطن، واستمر على ذات الهيئة في بداية عهد الملك عبدالعزيز -رحمه الله- إلى أن عمل على تطويره بعد انتهائه من توحيد المملكة.

وارتبط أئمة الدولة وملوكها بهذا العلم منذ تأسيس الدولة الأولى ثم الدولة الثانية، وفي عهد الملك عبدالعزيز -رحمه الله- حسب “الاقتصادية”.

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مكونات راية التوحيد

الشيء الأبرز في العلم، هو رفعه لشهادة التوحيد “لا إله إلا الله محمد رسول الله” ذات القيمة المحورية للمملكة، وما قامت عليه منذ تأسيسها.

و يشير السيف فيه إلى إظهار القوة والعدل، ووجوده أسفل الشهادة وبموازاتها يدل على علو الحكمة والحق.

كما يرمز اللون الأخضر في العلم إلى السلام والنماء والرخاء والعطاء والتسامح الذي تتسم به الدولة.

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مواصفات علم المملكة

في 1355 هـ / 1937 م، صدرت موافقة الملك عبدالعزيز، على قرار مجلـس الشورى رقم (354) والذي جاء فيه إقرار بما ورد في خطاب وزارة الخارجية المتعلق بمقاس العلم السعودي على نسبة “150 سم طولا” و “100 سم عرضا، وأشكاله، وقبول تبادل الأعلام مع الدول على مبدأ التجامل والتعارف الدولي العام.

وفي 1356 هـ | 1937 م صدر قرار مجلس الشورى رقم (50) بشأن العلم الوطني حيث شمل تخصيص أعلام، خادم الحرمين الشريفين، ولي العهد، والجيش والطيران الداخلي والعلم الداخلي والعلم البحري الملكي والعلم البحري التجاري.

يوم العلم

وصدر الأمر الملكي، اليوم الأربعاء، بأن يكون يوم 11 مارس، من كل عام يومًا خاصًا بالعلم، باسم يوم العلم ، حيث إن يوم 27 ذي الحجة 1355هـ الموافق 11 مارس 1937م، هو اليوم الذي أقر فيه الملك عبدالعزيز ـ طيب الله ثراه ـ العلم بشكله الذي نراه اليوم يرفرف بدلالاته العظيمة التي تشير إلى التوحيد والعدل والقوة والنماء والرخاء.

أمرنا بما هو آت :

أولًا – يكون يوم ( 11 مارس ) من كل عام يومًا خاصًا بالعلم، باسم ( يوم العلم ).

ثانيًا – يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود