الأربعاء، ٩ شعبان ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠١ مارس ٢٠٢٣ ميلادى
“معادن” تعلن حاجتها لموظفين في عدة تخصصات.. رابط التقديم
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“معادن” تعلن حاجتها لموظفين في عدة تخصصات.. رابط التقديم

“معادن” تعلن حاجتها لموظفين في عدة تخصصات.. رابط التقديم

“معادن” تعلن حاجتها لموظفين في عدة تخصصات.. رابط التقديم
٠٩:٢٩:٠٥ م، الأربعاء، ٩ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ٠١ مارس ٢٠٢٣
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تواصل- فريق التحرير:

أعلنت شركة التعدين العربية “معادن”، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة، في عددٍ من التخصصات؛ للعمل بفروع الشركة والمصانع التابعة لها في المملكة، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسميات الوظيفية:

مدير العقود والمشتريات.

أخصائي أول EMDMS I.

مهندس رئيسي التعدين.

جيولوجي رئيسي.

مدير الموارد الاحتياطية والتنمية.

أخصائي أول، إدارة المخاطر.

متدرب تعاوني.

مهندس ميكانيكي أول.

مهندس ميكانيكي رئيسي.

مدير العمليات.

مدير الميزانية والرقابة المالية.

والمزيد …

طريقة التقديم:

أوضحت شركة معادن، أنَّ التقديم متاح عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:

رابط التقديم – (اضغط هنا).

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اخبار السعودية فرص عمل معادن وظائف شاغرة

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