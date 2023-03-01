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أبرزها أرامكو وسابك.. 8 شركات وطنية تسهم في “شريك”
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أبرزها أرامكو وسابك.. 8 شركات وطنية تسهم في “شريك”

أبرزها أرامكو وسابك.. 8 شركات وطنية تسهم في “شريك”

أبرزها أرامكو وسابك.. 8 شركات وطنية تسهم في “شريك”
٠٩:١٤:٠٦ م، الأربعاء، ٩ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ٠١ مارس ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

جرى الإعلان عن باكورة استثمارات برنامج شريك في المملكة، اليوم الأربعاء، بقيمة 192 مليار ريال، فيما تشارك 8 شركات وطنية في الحزمة الأولى من الاستثمارات.

4 قطاعات حيوية

وتتوزع الحزمة الأولى من مشاريع شريك في المملكة، على 12 مشروعا مع القطاع الخاص، في 4 قطاعات حيوية، بينما تشارك فيها شركات أرامكو، وسابك، والبحري، وstc، وأكواباور، ومعادن، والمتقدمة، وزين، وتستثمر أرامكو نحو 62 مليار ريال ضمن “شريك” ستتوزع على 5 مشاريع.

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5 تريليونات في 2030

وفي وقت سابق، قال الرئيس التنفيذي لبرنامج “شريك”، عبدالعزيز العريفي، إن: دور البرنامج يستهدف الوصول بالاستثمارات للشركات الكبرى المحلية إلى خمسة تريليونات حتى عام 2030.

وأضاف: “عندما ننظر إلى هذا الجانب في وجود إستراتجيات قطاعية التي حددت عدة أولويات، فإنه يوجد عدة قطاعات واعدة اليوم”، مشيرًا إلى تصريحات وزير الطاقة، الأمير عبدالعزيز بن سلمان بالأمس حول الهيدروجين الأخضر، كأحد القطاعات الواعدة التي يمكن أن تكون المملكة من المصدرة لها عالميًا.

وأوضح الرئيس التنفيذي لبرنامج “شريك” خلال حديثه في ملتقى الميزانية 2023، أن “دور البرنامج يأتي لتحفيز هذه المشاريع للشركات الكبرى للمضي قدمًا فيها، ولتمكين الإستراتيجية القطاعية في هذه القطاعات الواعدة”.

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أخبار السعودية اليوم أرامكو استثمارات برنامج شريك اقتصاد السعودية شركة سابك

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