في هزة عنيفة بتركيا.. مئذنة تشطر منزلًا لنصفين

تواصل- فريق التحرير:

تداولت وسائل إعلام تركية صورا ومقطع فيديو لمشهد مؤسف، عن سقوط مئذنة على سقف منزل في تركيا ، إثر هزة أرضية جديدة.

سقوط مئذنة:

وفي التفاصيل فقد سقطت مئذنة جامع “الحاج غني ديلر” فوق مبنى مؤلف من 3 طوابق بعدما تلقّت أضراراً في قاعدتها في منطقة “غول باشي” بولاية أدي يامان.

ونقلت وكالة الأناضول عن طوران قوتش، مدير جمعية الجامع أن المسجد فتح أمام المصلين للعبادة في 2021.

وأضاف: “هذا ليس بزلزال، بل كارثة متكاملة الأركان، وعزاؤنا الوحيد أن سقوط المئذنة فوق المبنى لم يتسبب في وفيات”.

كما نوّه أن سكان الطابق العلوي للمبنى لم يكونوا بداخله ساعة سقوط المئذنة فوق سقفه.

وأوضح أيضا أن الجامع تلقى أضراراً كبيرة بسبب الزلزال، ما يستدعي هدمه وبناء واحد جديد.

ووجه قوتش عزاءه لأبناء الشعب التركي بمصابهم الأليم، داعياً الله بالرحمة للضحايا، والصبر لذويهم.

و ضرب زلزالان في السادس من فبراير الجاري، جنوبيّ تركيا وشماليّ سوريا، حيث بلغت قوة الأول 7.7 درجة والثاني 7.6 درجة.

وتبع الزلزلان آلاف الهزات الارتدادية العنيفة، ما أودى بحياة عشرات الآلاف معظمهم في الجنوب التركي، إضافةً إلى دمار هائل في المباني.

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