هل المملكة آمنة من الزلازل ..عالم عربي شهير يحسم الجدل

تواصل – فريق التحرير:

استبعد الدكتور فاروق الباز، عالم الفضاء والجيولوجيا في وكالة “ناسا” الأمريكية، حدوث موجات للزلازل في منطقة شبه الجزيرة العربية.

وقال الباز، تعليقا على الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا وخلف آلاف القتلى والجرحى والعائلات المشردة، “من المستبعد حدوث موجات للزلازل في هذه المنطقة، فالهزة الأرضية المدمرة التي ضربت تركيا وسوريا كانت نتيجة لحركة كتلة شبه الجزيرة العربية بأكملها، فهذه الكتلة تتحرك بمعدل مليمترات أو سنتيمترات تجاه الشرق”.

الجزيرة العربية ومدى تأثرها بالزلزال

وأضاف الدكتور فاروق الباز “هذه الحركة تؤثر في حدود الجزيرة العربية، خاصة الحدود الشرقية مع إيران أو الشمالية في تركيا مثلما حدث في الزلزال الأخير، لذلك لن تتأثر شبه الجزيرة العربية”.

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وتطرق فاروق الباز إلى طبيعة التربة في المملكة وهل هي مهددة بخطر الزلازل، قائلا إن أراضي المملكة تغطيها صخور مختلفة بمواقعها المتنوعة.

المملكة آمنة من الزلازل

وتابع الباز “على سبيل المثال في الغرب توجد جبال من صخور نارية وبركانية، أما في المنتصف فتوجد صخور رسوبية مثل الأحجار الرملية والجيرية”، وفقا لـ”اليوم”.

وواصل الباز قائلا “تغطي هذه الصخور المستوية الرمال كما في الربع الخالي، وهذا الموقع آمن ولا يهتز أبدًا إلا حال حدوث اهتزاز في غرب المملكة من جبال البحر الأحمر، أو في الشرق من جبال زاغروس غرب إيران.

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