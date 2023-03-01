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هل تعاني من البلغم في حلقك.. علاجات منزلية سهلة لإذابته؟

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هل تعاني من البلغم في حلقك.. علاجات منزلية سهلة لإذابته؟

هل تعاني من البلغم في حلقك.. علاجات منزلية سهلة لإذابته؟

هل تعاني من البلغم في حلقك.. علاجات منزلية سهلة لإذابته؟
٠٨:٢٤:٥٨ م، الأربعاء، ٩ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ٠١ مارس ٢٠٢٣
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تواصل- فريق التحرير:

يسبب البلغم انزعاجا، ما يتطلب إيجاد طريقة لإذابته وإزالته من جسمك، ومع ذلك فهو جزء صحي من جهازك التنفسي.

معلومات عن البلغم:

-يمثل البلغم مادة سميكة لزجة تتدلى في الجزء الخلفي من الحلق عندما تكون مريضًا، إذ تفرز الأغشية المخاطية التي تبطن الفم، والأنف، والحلق، والجيوب الأنفية، والرئتين البلغم لحماية ودعم جهازك التنفسي.

– يعد المخاط مادة دبقة، إذ يمكنه حبس الغبار والمواد المسببة للحساسية والفيروسات، وعندما تكون بصحة جيدة يكون مخاطك رقيقًا وأقل بروزًا، على عكس حاله عند مرضك.

– يصبح البلغم سميكًا وأكثر وضوحًا نتيجة تعرضك للكثير من الجسيمات الغريبة.

طرق منزلية لإذابة البلغم:

بوحسب ما ذكره موقع “ويب طب”، عن أفضل الطرق التي تساعد في العمل كمذيب للبلغم، جاءت كالآتي:

1-تناول بعض الأطعمة والأعشاب، التي تعمل كمذيب للبلغم، مثل ( الثوم، والزنجبيل، والليمون، والتوابل، كالفلفل الحار).

2- رفع الرأس: عندما يصبح تراكم البلغم والمخاط مزعجًا بالنسبة لك، فقد يساعدك النوم على بعض الوسائد أو على كرسي مستلق في التخفيف من الاحتقان.

3- شرب الكثير من السوائل: فعندما تكون مصابًا بالبرد أو الإنفلونزا فقد يساهم شرب الماء والسوائل في التخفيف من المخاط والبلغم ويساعد الجيوب على التصريف.

4- وضع منشفة دافئة ورطبة على الوجه، حيث يعد استنشاق البخار بواسطة قطعة قماش مبللة طريقة فعالة لإعادة الرطوبة إلى أنفك وحلقك، وقد تساعد الحرارة في تخفيف الألم.

5- التأكد من رطوبة الهواء: فمن الممكن أن يتسبب الهواء الجاف في تهيج الأنف والحنجرة، الأمر الذي يؤدي إلى تراكم المزيد من البلغم كمواد تشحيم وترطيب.

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الكلمات الدلالية:
الأنف والحنجرة البلغم صحة وطب طريقة إذابة البلغم

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