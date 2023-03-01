هل تعتبر الهوية الرقمية للمقيمين إثبات رسمي معتمد؟

تواصل – فريق التحرير:

تفاعلت المديرية العامة للجوازات مع بعض التساؤلات بشأن خدمة الوثائق الرقمية.

وقالت الجوازات ردا على سؤال “هل يمكن السفر خارج المملكة بصورة جواز السفر الإلكتروني المقدمة عبر أبشر؟” إن صورة الجواز المقدمة عبر منصة أبشر لا تمكن صاحبها من السفر خا رج المملكة.

وأضافت الجوازات أنه يتوجب إحضار جواز السفر أو الهوية الوطنية عند السفر لدول الخليج.

وثيقة السفر الرسمية

وردا على سؤال ورد فيه “هل تعتبر وثيقة الإقامة الرقمية وسيلة إثبات معتمدة للمقيمين لإثبات هوياتهم لدى رجال الأمن؟ قالت الجوازات “نعم تعتبر الهوية الرقمية للمقيمين إثباتا رسميا معتمدا لإثبات هوياتهم لدى رجال الأمن”.

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وفي وقت سابق، أصدرت المديرية العامة للجوازات من خلال لجانها الإدارية بمختلف إدارات جوازات المناطق، 17229 قراراً إدارياً خلال شهر رجب 1444 هـ، بحق مواطنين ومقيمين لمخالفتهم أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود.

وأوضحت مديرية الجوازات في بيان صادر، أن العقوبات تنوعت ما بين السجن والغرامة المالية والترحيل.

مناشدة لجميع المواطنين والمقيمين

وأكدت الجوازات على جميع المواطنين والمقيمين من أصحاب المنشآت والأفراد عدم نقل أو تشغيل أو إيواء المخالفين لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود أو التستر عليهم أو تقديم أي وسيلة من وسائل المساعدة لهم في إيجاد فرص عمل أو سكن أو نقل.

كما دعت جميع المواطنين والمقيمين إلى التعاون والإبلاغ عن مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود عبر الاتصال بالرقم (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والمنطقة الشرقية، والرقم (999) في بقية مناطق المملكة.

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