بعد انتهاء المهلة.. بدء تطبيق قرار تسوير الأراضي في جدة

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بدأت محافظة جدة، اليوم الأريعاء، تطبيق قرار تسوير الأراضي الفضاء على المحاور والشوارع الرئيسية المستهدفة ضمن المرحلة الثانية، بعد انتهاء المهلة الممنوحة للملاك.

3 محاور رئيسة و6 شوارع

وتشمل المرحلة الثانية، التي بدأ تطبيقها اليوم، المحاور والطرق المستهدفة بقرار تسوير الأراضي خلال المرحلة الثانية، وهي:

– طريق المكرونة

– طريق الأمير متعب بن عبدالعزيز

– طريق الكورنيش

– شارع عبدالله السليمان

– شارع البترجي

– شارع الأمير عبدالمجيد بن عبدالعزيز

– شارع الأمير فيصل بن فهد، طريق الأمير نايف

– شارع الأمير مشعل بن ماجد

– شارع قريش

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تفاصيل المرحلة الثانية لتسوير الأراضي الفضاء على الشوارع الرئيسية بجدة

للقضاء على التشوه البصري

ويستهدف قرار تسوير الأراضي الفضاء، ملاك الأراضي الفضاء التجارية، الواقعة على المحاور الرئيسة ذات الكثافة المرورية العالية، والتي ستتضح عبر برنامج (GIS) ضمن مبادرة معالجة التشوه البصري، حسب “عكاظ”.

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تنبيه هام وعاجل من أمانة محافظة جدة بشأن تسوير الأراضي الفضاء

تنبيه أمانة جدة

وكانت أمانة جدة، أطقلت خلال الفترة الماضية، عدة تنبيهات،

لملاك الأراضي الفضاء بالمحافظة بشأن موعد المرحلة الثانية، لبدء الإلزام بتسوير الأراضي الفضاء على المحاور والطرق الرئيسة والمقررة بتاريخ 1/ 3/ 2023م.

سرعة التسوير لتجنب الجزاءات

ودعت مُلاك العقارات في المواقع المستهدفة إلى سرعة تسوير أراضيهم خلال المهلة المتبقية؛ تجنبًا لتطبيق لائحة الجزاءات عن المخالفات البلدية.