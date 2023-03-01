مجددا.. “حقنة هتلر” تثير جدلا بدولة عربية بعد وفاة شاب قبل زفافه

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تسببت “حقنة برد” في إنهاء حياة شاب مصري يبلغ من العمر 36 عامًا ، والتي تعرف بين المصريين بـ “حُقنة هتلر”.

أسرة الشاب تروي الفاجعة:

روت أسرة الشاب قصة وفاته قبل شهرين من زفافه بسبب تلك الحُقنة المُنتشرة بشكل كبير بين الشباب في مصر.

ونقلت وسائل إعلام مصرية عن خال الشاب عمرو أنه كان يعمل في شركة عقارية؛ وقبل وفاته شعر بالتعب؛ فتوجه إلى دكتورة صيدلانية وطلب منها “حاجة للبرد”، بحسب قوله.

وأضاف في حديثه: “الدكتورة قالتله هديك حاجة قوية؛ خد المجموعة دي هتخليك زي الحصان؛ الدكتورة اللي بيعتبرها أمه أعطته 6 أمبولات للبرد”.

وأوضح خال الشاب أن عمرو أخذ الجرعة الأولى (3 أمبولات عبارة عن كورتيزون ومضاد حيوي ومسكن)، وكان في حالة صحية جيدة.

وتابع قائلا : “وحينما حصل على حقنة المضاد الحيوي “زيرون” توجه إلى والدته قائلًا: “الحقيني يا أمي أنا بموت”.

كما نوه أنهم حاولوا التواصل مع الطبيبة التي أعطته الحقنة، وبعد وصولها إلى منزل عمرو وضعت له ملح في فمه لكنه كان قد فارق الحياة.

حقنة هتلر:

تستخدم حقنة هتلر بكثرة داخل المناطق الشعبية والقرى الريفية في مصر حيث يشعر المريض بتحسن كبير وملحوظ فور استخدامها، دون الالتفات إلى مخاطرها التي قد تودي بحياته.

من جانبه حذر مستشار الرئيس المصري للشؤون الصحية الدكتور محمد عوض تاج الدين من استخدام “حقنة هتلر” للتخلص من نزلات البرد الشديد.

وعلق قائلًا: “هذا كلام غير دقيق وليس علميا، المرض يعني تشخيصا ثم علاجا، واستخدام الأدوية بطريقة عشوائية يؤدي لمشكلات صحية كثيرة”.

وكان شخص قد في حادث مؤسف، في حي عين شمس بالقاهرة، إثر تعرضه لخطأ طبي عقب تناوله “حقنة هتلر” من صيدلية، بعد نصيحة صيدلانية أودت بحياته.

وكشف أحمد درويش، خال عمرو ضحية الخطأ الطبي، في تصريحات تلفزيونية، أن عمرو لم يطلب من الصيدلانية حقنة للبرد، وإنما طلب علاجا، وهي من نصحته بأخذ 6 حقن على جرعتين.

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