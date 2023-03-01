الأربعاء، ٩ شعبان ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠١ مارس ٢٠٢٣ ميلادى
رغم صعود الذهب وتراجع الدولار مخاوف المستثمرين تحد من الارتفاع
بعد انتهاء المهلة.. بدء تطبيق قرار تسوير الأراضي في جدة
5 خطوات لإشعارك بنتيجة اختبارات الفصل الدراسي الثاني
مجددا.. “حقنة هتلر” تثير جدلا بدولة عربية بعد وفاة شاب قبل زفافه
تعاني من ضعف الذاكرة وقلة التركيز.. احذر 3 عادات يومية
مع اقتراب رمضان.. تعرف على الدول المسموح باستقدام العمالة المنزلية منها والأسعار المحددة

الرئيسية

 /

اقتصادية

 /

رغم صعود الذهب وتراجع الدولار مخاوف المستثمرين تحد من الارتفاع

رغم صعود الذهب وتراجع الدولار مخاوف المستثمرين تحد من الارتفاع

رغم صعود الذهب وتراجع الدولار مخاوف المستثمرين تحد من الارتفاع
٠٨:٠٣:١٥ م، الأربعاء، ٩ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ٠١ مارس ٢٠٢٣
0

تواصل – فريق التحرير:

ارتفع الذهب، اليوم الأربعاء، على مدار جلسات التداول، في ظل تراجع الدولار، بينما حد من ارتفاع أسعار الذهب، مخاوف المستثمرين، من استمرار تشديد السياسة النقدية ورفع أسعار الفائدة.

سعر الذهب اليوم

ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 1831.43 دولار للأوقية بحلول الساعة 05:36 بتوقيت جرينتش. كما زادت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.1 في المائة إلى 1838.90 دولار، حسب “رويترز”.

اقرأ أيضا:

الذهب ينخفض إلى أدنى مستوى في شهرين

الدولار يهبط

وهبط مؤشر الدولار 0.1%، مما يجعل الذهب المسعر بالعملة الأمريكية في متناول المشترين من حائزي العملات الأخرى، حسب “الاقتصادية”.

أدنى مستوى منذ 2021

وفي فبراير الماضي، سجل الذهب أسوأ شهر له منذ يونيو 2021، بعد سلسلة من البيانات الأمريكية التي أشارت إلى مرونة الاقتصاد وزيادة عدد الوظائف المتاحة في سوق العمل.

الذهب يصعد بحذر مستغلا هبوط مؤشر الدولار في المعاملات الفورية

أسعار الفضة والمعادن

وفي سياق متصل، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.8 % إلى 21.09 دولار للأوقية، وزاد البلاتين 0.4 % إلى 955.89 دولار وكذلك ارتفع البلاديوم اثنين % إلى 1445.03 دولار.

الكلمات الدلالية:
أسعار الذهب اليوم أسعار الذهب عالميا الذهب يرتفع المعاملات الفورية للذهب مؤشر الدولار

مواد ذات صلة

المزيد
11مليار حجم التداول.. مؤشر سوق الأسهم يغلق مرتفعاً عند 10859 نقطة

11مليار حجم التداول.. مؤشر سوق الأسهم يغلق مرتفعاً عند 10859 نقطة

٠٥:١٥ م، الأثنين، ٢١ يونيو ٢٠٢١
«الإحصاء»: نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الرابع من 2020 بنسبة +2.8%

«الإحصاء»: نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الرابع من 2020 بنسبة +2.8%

١١:١٢ ص، الأربعاء، ١٠ فبراير ٢٠٢١
“الشورى” يصوت الاثنين على إجراءات تدعم استقرار السوق المالية

“الشورى” يصوت الاثنين على إجراءات تدعم استقرار السوق المالية

٠٢:٤٠ م، السبت، ١٣ سبتمبر ٢٠١٤
أمين الناصر: إعداد خيارات الطرح الأولي لـ«أرامكو» في مراحله الأخيرة

أمين الناصر: إعداد خيارات الطرح الأولي لـ«أرامكو» في مراحله الأخيرة

٠٦:٠٠ م، الثلاثاء، ١٠ مايو ٢٠١٦

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *