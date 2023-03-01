رغم صعود الذهب وتراجع الدولار مخاوف المستثمرين تحد من الارتفاع

تواصل – فريق التحرير:

ارتفع الذهب، اليوم الأربعاء، على مدار جلسات التداول، في ظل تراجع الدولار، بينما حد من ارتفاع أسعار الذهب، مخاوف المستثمرين، من استمرار تشديد السياسة النقدية ورفع أسعار الفائدة.

سعر الذهب اليوم

ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 1831.43 دولار للأوقية بحلول الساعة 05:36 بتوقيت جرينتش. كما زادت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.1 في المائة إلى 1838.90 دولار، حسب “رويترز”.

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الذهب ينخفض إلى أدنى مستوى في شهرين

الدولار يهبط

وهبط مؤشر الدولار 0.1%، مما يجعل الذهب المسعر بالعملة الأمريكية في متناول المشترين من حائزي العملات الأخرى، حسب “الاقتصادية”.

أدنى مستوى منذ 2021

وفي فبراير الماضي، سجل الذهب أسوأ شهر له منذ يونيو 2021، بعد سلسلة من البيانات الأمريكية التي أشارت إلى مرونة الاقتصاد وزيادة عدد الوظائف المتاحة في سوق العمل.

الذهب يصعد بحذر مستغلا هبوط مؤشر الدولار في المعاملات الفورية

أسعار الفضة والمعادن

وفي سياق متصل، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.8 % إلى 21.09 دولار للأوقية، وزاد البلاتين 0.4 % إلى 955.89 دولار وكذلك ارتفع البلاديوم اثنين % إلى 1445.03 دولار.