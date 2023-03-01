5 خطوات لإشعارك بنتيجة اختبارات الفصل الدراسي الثاني

تواصل – فريق التحرير:

ساعات قليلة ويتم الإعلان عن نتائج اختبارات الفصل الدراسي الثاني عبر نظام نور أو توكلنا خدمات.

ويترقب أولياء الأمور والطلاب إعلان نتيجة الفصل الدراسي الثاني قبل أيام قليلة من حلول شهر رمضان المبارك، بعد أيام وأسابيع طويلة من الجد والاجتهاد والمذاكرة.

وفي هذا السياق، أوضح المختص في الشأن التعليمي عبدالله السلطان، أنه يمكن الحصول على إشعارات بالنتيجة بكل سهولة من خلال منصة توكلنا خدمات.

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خطول الحصول على إشعار النتائج

وأضاف السلطان، في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”: لإشعارك بالنتيجة بعد اعتمادها من المدرسة في نظام نور يمكن اتباع الخطوات التالية:

1- الدخول على تطبيق توكلنا خدمات

2- الدخول على الخدمات.

3- الضغط على خدمات التعليم.

4- الدخول على النتائج الدراسية.

5- تفعيل “أبلغني عند تحديث النتائج” .

انتهاء اختبارات الفصل الدراسي الثاني

ووفقا لوزارة التعليم من المقرر أن تنتهي بدوام يوم غد الخميس، اختبارات الفصل الدراسي الثاني ورصد الدرجات عبر نظام مور.

وانتظم نحو 5 ملايين طالب وطالبة من الصفوف الثالث وحتى السادس بالمرحلة الابتدائية، وطلاب وطالبات المرحلتين المتوسطة والثانوية بمناطق ومحافظات المملكة، يوم الأحد الماضي، على مقاعد الاختبارات لتأدية الاختبارات التحريرية لنهاية الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي 1444هـ.

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