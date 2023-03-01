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“أوروبا بوجهين”.. 4 آلاف يورو لصاحب قطة وحرق المساعدات وأدوية فاسدة لمتضرري زلزال تركيا
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“أوروبا بوجهين”.. 4 آلاف يورو لصاحب قطة وحرق المساعدات وأدوية فاسدة لمتضرري زلزال تركيا

“أوروبا بوجهين”.. 4 آلاف يورو لصاحب قطة وحرق المساعدات وأدوية فاسدة لمتضرري زلزال تركيا

“أوروبا بوجهين”.. 4 آلاف يورو لصاحب قطة وحرق المساعدات وأدوية فاسدة لمتضرري زلزال تركيا
٠٨:٢٦:٢٢ م، الأربعاء، ٩ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ٠١ مارس ٢٠٢٣
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تواصل- فريق التحرير:

في الوقت الذي قام به متطرفون ألمان بحرق مساعدات كان تم جمعها لأجل إرسالها لمتضرريي زلزال تركيا وسوريا المدمر، فرضت إيطاليا غرامة باهظة على قاتل قطة بطريق الخطأ.

قتل قطة:

وكان فريق “تريك سيجارفريدو” للدراجات قرر إيقاف دراجه الإيطالي أنطونيو تيبيري لمدة عشرين يوما على الأقل.
جاء هذا بعد أن فرضت عليه محكمة في سان مارينو 4000 يورو غرامة مالية بسبب قتل قطة ترجع ملكيتها لوزير السياحة في جهورية سان مارينو.


وأوضح الفريق أنه سيتبرع براتب تيبيري خلال فترة إيقافه لمؤسسة مناسبة لرعاية الحيوانات وحمايتها وإنقاذها.
بينما ذكرت صحيفة “كوريري دي لا سيرا” الإيطالية أمس الثلاثاء أن تيبيري بطل العالم السابق للناشئين في سباق عكس عقارب الساعة، جرى تغريمه أربعة آلاف يورو في محكمة بسان مارينو لقتل قطة وزير السياحة في سان مارينو، فيدريكو اماتي، في يونيو 2022.

حرق المساعدات:

وفي الوقت الذي تدعي فيه دول أوربية احترام والرفق بالحيوان لم تتحرك عواصم أوروبية عند حرق مساعدات لمتضرري الزلزال في سوريا وتركيا.
و تكشف الواقعة التي تمت في ألمانيا عن الوجه الحقيقي للغرب، حيث أقدم مجهولون على إضرام النار في مساعدات كانت معدة لإرسالها إلى المنكوبين في الزلزال.


ويظهر الفيديو قيام مجهولين بإضرام النار في سوبر ماركت تركي في مارل بألمانيا حيث كانت تخزن المساعدات التي تم جمعها لضحايا الزلزال في ألمانيا، وللأسف احترقت الكثير من المساعدات.

أدوية منتهية الصلاحية:

ذكرت وسائل إعلام أنه مع تدفق المساعدات الدولية إلى تركيا وسوريا، قام مستشفى جامعة “أولم” الألماني، بإرسال مواد طبية “منتهية الصلاحية”.
وقد جاء في نص الخطاب: “يمكنك جمع كل ما انتهت صلاحيته أو يُوضَع في سلّة المهملات لأسباب مختلفة”، وكُتبَت جملة “كل ما انتهت صلاحيته” بخطّ عريض.
وتابع الخطاب: “تُستبعد الموادّ التي لا تزال قيد الاستخدام والتي لم تنتهِ صلاحيتها”.


واحتج رواد وسائل التواصل الاجتماعي عبر تويتر على هذه الخطوة، حيث تساءل البعض: “أين إنسانيتك؟”.
فيما ذكر المستشفى في بيان توضيحي : “في الوقت الحالي، تُجمَع الموادّ الاستهلاكية منتهية الصلاحية، ولكنها تعمل بكامل طاقتها وعالية الجودة والمعبأة، مثل الضمادات وأنابيب المعدة أو القسطرة البولية”.

وأضاف أن هذه المواد، التي لا تحتوي صراحةً على الأدوية، تنقل إلى مبادرة لدعم مناطق الأزمات.

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الكلمات الدلالية:
أدوية فاسدة أدوية منتهية الصلاحية زلزال تركيا ضحايا زلزال تركيا قتل قطة

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