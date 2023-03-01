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الأمير عبدالعزيز بن سعود يستقبل عددا من وزراء الداخلية العرب
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الأمير عبدالعزيز بن سعود يستقبل عددا من وزراء الداخلية العرب

الأمير عبدالعزيز بن سعود يستقبل عددا من وزراء الداخلية العرب

الأمير عبدالعزيز بن سعود يستقبل عددا من وزراء الداخلية العرب
٠٦:٥١:٠٨ م، الأربعاء، ٩ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ٠١ مارس ٢٠٢٣
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تواصل- واس:

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية الرئيس الفخري لمجلس وزراء الداخلية العرب، في تونس اليوم، على هامش اجتماعات الدورة الأربعين لمجلس وزراء الداخلية العرب، معالي وزير الداخلية بالجمهورية اليمنية اللواء الركن إبراهيم علي حيدان.

كما استقبل معالي وزير الداخلية المكلف في حكومة الوحدة الوطنية بدولة ليبيا عماد مصطفى عبد السلام، ومعالي وزير الداخلية والبلديات بالجمهورية اللبنانية بسام مولوي.

واستقبل أيضا معالي وزير الأمن الداخلي بجمهورية الصومال الفيدرالية الدكتور محمد أحمد شيخ علي، ومعالي وزير الداخلية في جمهورية جيبوتي سيد نوح حسن، ومعالي وزير الداخلية بدولة فلسطين زياد هب الريح.

وجرى خلال الاستقبالات بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

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الكلمات الدلالية:
اخبار السعودية الأمير عبدالعزيز بن سعود وزراء الداخلية العرب وزير الداخلية

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