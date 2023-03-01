ماذا تعرف عن مرض “العملقة”.. وهل يمكن علاجه؟

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يصاب الجسم بمرض ” العملقة” بسبب إفرازه كمية كبيرة من هرمون النمو، حيث يزداد حجم العظام عن الحجم الطبيعي في مرحلة الطفولة، ما يتسبب هذا الاضطراب في زيادة الطول عن المعدل الطبيعي.

أما في مرحلة البلوغ فلا يحدث تغيير في الطول، لكن تقتصر زيادة حجم العظام على عظام اليدين والقدمين والوجه، وهو ما يعرف بتضخم الأطراف.

علامات العملقة:

ومن أهم العلامات التي تظهر على الأشخاص في حالات الإصابة بمرض العملقة أو تضخم الأطراف:

-حجم يدين كبير

– حجم أنف كبير

– توسع في الفكين

– حجم الأعضاء الداخلية يكون كبير وضخم

– طول غير طبيعي

– مشاكل في الأسنان

العلاج والتشخيص:

أوضح أخصائيون أن التشخيص يكون عن طريق الفحص السريري، وفي العديد من الحالات يتم اللجوء لصور الرنين المغناطيسي للتأكد من الغُدد ونشاطها.

أما العلاج قد يكون دوائي أو جراحي، في بعض الحالات يمكن اللجوء للعلاج بالأدوية أو جراحيًا من خلال استئصال الغُدة النُخامية.

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