بعد الحصان.. إنقاذ كلب مرّ عليه 23 يوما تحت أنقاض زلزال تركيا

تواصل- فريق التحرير:

في واقعة نادرة الحدوث في زلزال تركيا، تم إنقاذ كلب من تحت الأنقاض ، وذلك بعد مرور 23 يوما على وقوع الزلزال المدمر.

إنقاذ كلب:

ونشرت صحيفة يني شفق التركية مقطع فيديو لعملية إنقاذ الكلب، حيث تمكنت فرق الإنقاذ في أنطاكية من إنقاذ كلب على قيد الحياة، بعد سماع صوت نباحه تحت حطام مبنى مدمر.

وأوضحت أن الكلب بقي 23 يوما تحت الأنقاض، ليخرج بحالة جيدة ويتلقى العلاج اللازم.

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إنقاذ حصان:

كما تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يوثق لحظات صعبة لاستخراج حصان على قيد الحياة من تحت أنقاض زلزال تركيا.

وأفاد مغردون أن الحصان تم إنقاذه من تحت الأنقاض بعد 21 يومًا على وقوع الزلزال.

وكانت مقاطع فيديو تناقلتها وسائل إعلام تركية توثق عملية إنقاذ للعديد من رؤوس الماشية العالقة تحت الأنقاض في الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا في السادس من فبراير الجاري.

الدول المساعدة والمباني المنهارة:

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن ما لا يقل عن 14 مليون شخص تأثروا مباشرة بالزلازل.

وأوضح في تصريحات له، اليوم الأربعاء، أن أكثر من 90 دولة أرسلت مساعدات خلال كارثة الزلزال، مؤكدًا أن جهود البحث والإنقاذ أدت دورًا في تقليل الخسائر البشرية جراء الزلازل.

وأضاف أن المنطقة تمر بعاصفة من الزلازل وعلينا أن نتحضر لها، وأن هناك دمارًا كبيرًا في الولايات التركية التي ضربها الزلزال، مشيرًا إلى أن زلزال السادس من فبراير كان مدمرًا وأثر على منطقة مساحتها 500 كم جنوبي تركيا.

عدد المباني المنهارة تجاوز ثلاثين ألفًا

وكشف أردوغان أن عدد المباني المنهارة جراء الزلزال تجاوز ثلاثين ألفًا، وأن أكثر من نصف مليون مواطن تركي قدموا مساعدات في عمليات الإنقاذ، لافتًا إلى أن انتخابات الرئاسة والبرلمان ستجرى في 14 مايو المقبل والبعض يحاول استغلال كارثة الزلزال لأغراض سياسية.

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