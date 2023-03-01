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هل يمكن السفر لدول الخليج بصورة استمارة السيارة؟
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هل يمكن السفر لدول الخليج بصورة استمارة السيارة؟

هل يمكن السفر لدول الخليج بصورة استمارة السيارة؟

هل يمكن السفر لدول الخليج بصورة استمارة السيارة؟
٠٦:٢٩:٢٣ م، الأربعاء، ٩ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ٠١ مارس ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أكدت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك أهمية حمل أصل استمارة السيارة، حال الرغبة في السفر لدول الخليج، ويجب أن تكون سارية المفعول، وأن يكون قائد المركبة هو مالكها أو من خلال الحصول على تفويض ساري من مالكها.

جاء ذلك في رد من الهيئة عبر حسابها الرسمي في “تويتر”: ردا على سؤال ورد فيه “السلام عليكم ، اثناء السفر لدول الخليج هل استطيع السفر بصورة الاستمارة”.

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وأجابت الهيئة، عبر حسابها اسأل الزكاة والضريبة والجمارك بقولها “وعليكم السلام.. عزيزي مشعل، يجب حمل أصل الاستمارة ويجب أن تكون سارية المفعول، وأن يكون قائد المركبة هو مالكها”.

وتابعت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، أنه في حالة وجود تفويض فيلزم أن يكون تفويض خارجي ساري المفعول من مالك المركبة إلى قائد المركبة عند العبور من المنفذ الجمركي”.

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الكلمات الدلالية:
أخبار السعودية الزكاة والضريبة السفر دول الخليج

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