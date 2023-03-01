تعاني من ضعف الذاكرة وقلة التركيز.. احذر 3 عادات يومية

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حذر د.هاني العبدلي، استشاري ورئيس قسم المخ والأعصاب بمدينة الملك سعود الطبية، من عادات وسلوكيات يومية، واصفا أنها تؤدي إلى ضعف الذاكرة، وقلة التركيز، بل وتقدم للعقل “التقاعد المبكر” أيا كان العمر.

وفي لقاء تليفزيوني عبر فضائية “روتانا خليجية”، ذكر العبدلي، 3 عادات يومية تجنبها لتحسين الذاكرة

1- التغذية السيئة

وتشمل:

– الوجبات السريعة

– الأغذية التي لا تحتوي على فيتامينات والعناصر الضرورية لصحة الدماغ والذاكرة.

ولفت استشاري المخ والأعصاب إلى أن التغذية السيئة ليست فقط غير مفيدة لصحة المخ، بل تؤثر سلبا عليه بمواد غير صحية.

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2- النوم السيئ

– عدم الكفاية من النوم

– النوم غير الصحي

– النوم نهارا

وفي الوقت نفسه، أكد العبدلي أن النوم ليلا أحد الأسباب التي تساعد في انتقال المعلومات بشكل صحيح وبسلاسة، من الذاكرة قصيرة المدى، إلى الذاكرة طويلة المدى، مما يسهل على المخ طريقة الحفظ والاسترجاع للمعلومات.

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3- استخدام الأجهزة الذكية

قال العبدلي إن: الاعتماد على حفظ المعلومات في الجوال يساهم في تعطيل الذاكرة، محذرا من أن اللجوء للتطبيقات الذكية في تسجيل المواعيد والمهام والطرق يقدم للعقل “التقاعد المبكر”.