مستشفى قوى الأمن يوفر وظائف هندسية وصحية بعدة مدن بالمملكة

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أعلن مستشفى قوى الأمن توفر وظائف هندسية وصحية بعدة مدن بالمملكة، للعمل في (العيادات الشاملة التخصصية)، وذلك وفقاً لبقية التفاصيل الموضحة أدناه.