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مستشفى قوى الأمن يوفر وظائف هندسية وصحية بعدة مدن بالمملكة
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مستشفى قوى الأمن يوفر وظائف هندسية وصحية بعدة مدن بالمملكة

مستشفى قوى الأمن يوفر وظائف هندسية وصحية بعدة مدن بالمملكة

مستشفى قوى الأمن يوفر وظائف هندسية وصحية بعدة مدن بالمملكة
٠٦:١٨:٣٥ م، الأربعاء، ٩ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ٠١ مارس ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أعلن مستشفى قوى الأمن توفر وظائف هندسية وصحية بعدة مدن بالمملكة، للعمل في (العيادات الشاملة التخصصية)، وذلك وفقاً لبقية التفاصيل الموضحة أدناه.

المسميات الوظيفية:

1- مسؤول السلامة والتدريب.
2- طبيب نائب أسرة و مجتمع.
3- طبيب نائب نساء وولادة.
4- فني تخطيط قلب.
5- طبيب نائب أول – طب الأطفال.

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أماكن العمل:

– الرياض.
– القصيم.
– الخرج.
– تبوك.
– حائل.
– وادي الدواسر.

موعد التقديم:

– التقديم مُتاح الآن بدأ اليوم الأربعاء بتاريخ 1444/08/09هـ الموافق 2023/03/01م.

طريقة التقديم:

– لمعرفة بقية التفاصيل والشروط وللتقديم من خلال الرابط التالي: “اضغط هنا“.

 

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