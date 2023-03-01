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التدريب التقني يعلن موعد التسجيل في برنامج اللغة الإنجليزية خلال مارس
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التدريب التقني يعلن موعد التسجيل في برنامج اللغة الإنجليزية خلال مارس

التدريب التقني يعلن موعد التسجيل في برنامج اللغة الإنجليزية خلال مارس

التدريب التقني يعلن موعد التسجيل في برنامج اللغة الإنجليزية خلال مارس
٠٦:١٩:٠٠ م، الأربعاء، ٩ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ٠١ مارس ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، مواعيد بدء التقديم على برنامج اللغة الإنجليزية لخريجي دبلوم الكليات التقنية للبنين والبنات (صباحي ومسائي) لعام 1444هـ، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المزايا:

– يقدم برنامج اللغة الانجليزية المكثف هذا العام (عن بُعد).

– يتم صرف مكافأة شهرية للمتدربين والمتدربات الملتحقين بالبرنامج خلال الفترتين الصباحية والمسائية.

موعد التقديم:

– يبدأ التقديم يوم الأحد بتاريخ 1444/09/04هـ الموافق 2023/03/26م.

– وينتهي يوم الثلاثاء بتاريخ 1444/09/06هـ الموافق 2023/03/28م.

طريقة التسجيل في برنامج اللغة الإنجليزية:

– يبدأ التسجيل خلال الفترة الموضحة أعلاه، عبر الرابط التالي:

رابط التسجيل: اضغط هنا

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برامج البكالوريوس والدبلوم

وفي يناير الماضي، أعلنت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني فتح باب القبول والتسجيل للراغبين في التقديم على برامج البكالوريوس والدبلوم بالكليات التقنية للبنين والبنات لخريجي الثانوية العامة أو ما يعادلها، ودبلوم المعاهد الصناعية والعمارة والتشييد الثانوية.

وأضافت أن جميع البرامج التي تقدمها المؤسسة تهدف إلى رفع الكفاءة العلمية للحاصلين على شهادة الثانوية العامة، أو مايعادلها، في تخصصات نوعية، يحتاج إليها سوق العمل.

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المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني برامج البكالوريوس والدبلوم برنامج اللغة الإنجليزية دبلوم الكليات التقنية

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