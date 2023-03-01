وزير الخارجية يغادر إلى نيودلهي للمشاركة في اجتماع دول مجموعة العشرين

تواصل – واس:

يغادر صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، إلى عاصمة جمهورية الهند نيودلهي، للمشاركة في اجتماع وزراء خارجية دول مجموعة العشرين.

كما سيشارك سموه في الدورة الثامنة لمنتدى حوار رايسينا، المقرر انعقاده خلال الفترة من 1 إلى 3 مارس 2023م.

مستجدات دولية

ومن المقرر أن يبحث سمو وزير الخارجية مع أصحاب السمو والمعالي والسعادة المشاركين في اجتماع دول مجموعة العشرين ومنتدى حوار رايسينا، أبرز القضايا والمستجدات على الساحة الدولية، وتعزيز العمل المتعدد الأطراف لتحقيق الرخاء والازدهار في العالم أجمع، إضافةً إلى عقد جملة من اللقاءات الثنائية مع وزراء خارجية الدول الشقيقة والصديقة.

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لقاء زيلينسكي

وعلى صعيد آخر، كان الرئيس فلاديمير زيلينسكي رئيس أوكرانيا استقبل، في وقت سابق، صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، والوفد المرافق له، وذلك في مقر الرئاسة بالعاصمة كييف.

وفي بداية الاستقبال، نقل سمو وزير الخارجية تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ـ حفظهما الله ـ لفخامته وحكومة وشعب أوكرانيا، فيما حمله فخامته تحياته وتقديره لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد ولحكومة وشعب المملكة .