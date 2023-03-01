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منها خطورة وسائل التواصل الاجتماعي.. المجلس العربي يخصص 5 ملفات لثقافة الطفل
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منها خطورة وسائل التواصل الاجتماعي.. المجلس العربي يخصص 5 ملفات لثقافة الطفل

منها خطورة وسائل التواصل الاجتماعي.. المجلس العربي يخصص 5 ملفات لثقافة الطفل

منها خطورة وسائل التواصل الاجتماعي.. المجلس العربي يخصص 5 ملفات لثقافة الطفل
٠٥:٤٦:٤٧ م، الأربعاء، ٩ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ٠١ مارس ٢٠٢٣
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تواصل – واس:

خصص المجلس العربي للطفولة والتنمية في العدد (45) الصادر من مجلته العلمية المتخصصة والمحكمة “الطفولة والتنمية”، ملفًا كاملاً حول موضوع “ثقافة الطفل”.

5 ملفات مهمة

ويتضمن الملف عددًا من الموضوعات المهمة، منها :

1-ثقافة الطفل بين الماضي والحاضر”.

2- إشكالية أدب الأطفال بين الكتاب الورقي والكتاب الرقمي.

3- ثقافة الطفل العربي في عصر العولمة.

4- ثقافة الأطفال والمحافظة على سلامة البيئة من التلوث.

5- تأثير وسائل التواصل الاجتماعي على ثقافة الأطفال.

بناء التعليم الجيد

وقال أمين عام المجلس العربي للطفولة والتنمية المشرف العلمي على مجلة “الطفولة والتنمية” الدكتور حسن البيلاوي في بيان للمجلس اليوم “إن العدد الجديد تضمن أيضًا مجموعة من الدراسات والمقالات، منها “مكتبات الأطفال وبناء شخصية الطفل”، و”مهارات إدارة الذات وعلاقتها بمستوى التحصيل الدراسي لدى الأطفال”، إضافة إلى عرض التقرير الدولي “فاقد التعلم بسبب كوفيد – 19: إعادة بناء التعليم الجيد للجميع في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا”، للوقوف على التأثيرات العالمية لانتشار وباء كورونا .

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الكلمات الدلالية:
الطفل الطفل العربي العولمة المجلس العربي للطفولة والتنمية ثقافة الطفل

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