بعد طرد موظفين.. معركة دبلوماسية بين طهران وبرلين

تواصل – فريق التحرير:

أصدرت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الأربعاء، بيانا، أعلن طرد موظفين دبلوماسيين ألمان من طهران، معتبرا أنه ردا على إجراء مماثل اتخذته برلين مؤخرا.

الشؤون الداخلية

وأفادت البيان بأنه جرى: “طرد دبلوماسيين ألمانيين لاعتبارهما عنصرين غير مرغوب بهما إثر تدخلات..للحكومة الألمانية في الشؤون الداخلية والقضائية الإيرانية”، حسب “العربية”.

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رد ألماني

وفي المقابل، قالت وزارة الخارجية الألمانية، في بيان، إن: طرد إيران لدبلوماسيين ألمانيين اليوم الأربعاء كان متوقعا، واصفة القرار بأنه: “تعسفي وغير مبرر”، لأن الموظفين: “لم يرتكبا أي مخالفة”.

وأضاف بيان الخارجية الألمانية أن برلين تراقب بقلق تعزيز إيران لقدراتها العسكرية، لأسباب ليس أقلها أنشطة طهران المزعزعة للاستقرار في المنطقة وتسليم طائرات مسيرة إلى روسيا.

إيران تقترب من السلاح النووي

وبالأمس، أكد تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أن مخزون إيران من اليورانيوم المخصب يتجاوز 18 مرة السقف المسموح به.

وأضافت الوكالة الذرية، أنه تم رصد جزيئات مخصبة بنسبة أقل بقليل من 90%، موضحة أن مخزون إيران من اليورانيوم المخصب زاد بما يقدر بنحو 87.1 كيلوغرام منذ آخر تقرير فصلي ليصل إلى 3760.8 كيلوغرام”.

ولفت تقرير الوكالة الذرية، إلى أن إيران لا تزال تنتهك القيود المفروضة على أنشطتها النووية بموجب الاتفاق النووي لعام 2015″.

وأكدت الوكالة الذرية أن 42 كلغم من اليورانيوم المخصب بنسبة 60% يقرب إيران من السلاح النووي، موضحة أن إيران لديها كمية من يورانيوم مخصب بنسبة 60% تحتاج تطويرا بسيطا لإنتاج سلاح.