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بدء الإلزام بتطبيق “وثيقة النقل” الإلكترونية لجميع الناقلين في نشاط نقل البضائع على الطرق البرية
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بدء الإلزام بتطبيق “وثيقة النقل” الإلكترونية لجميع الناقلين في نشاط نقل البضائع على الطرق البرية

بدء الإلزام بتطبيق “وثيقة النقل” الإلكترونية لجميع الناقلين في نشاط نقل البضائع على الطرق البرية

بدء الإلزام بتطبيق “وثيقة النقل” الإلكترونية لجميع الناقلين في نشاط نقل البضائع على الطرق البرية
٠٥:١٨:٠٨ م، الأربعاء، ٩ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ٠١ مارس ٢٠٢٣
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تواصل- واس:

أعلنت الهيئة العامة للنقل بدء إصدار “وثيقة نقل” الإلكترونية لجميع المرخصين في مزاولة نشاط نقل البضائع على الطرق البرية.

ويأتي ذلك من خلال بوابة “نقل الإلكترونية”، ابتداءً من اليوم الأربعاء حيث ستسهم هذه الوثيقة برفع جودة الخدمة وتعزيز سلامة النقل، كما تُتيح الاطلاع على تفاصيل عملية النقل؛ لضمان حفظ الحقوق لجميع المعنيين من مزودي الخدمات والمستفيدين.

بيانات تفصيلية

وأوضحت أن “وثيقة النقل” تحتوي على بيانات تفصيلية، كبيانات المرسل والمُرسل إليه، ومعلومات الشحنة، وجدول المنقولات، وتفاصيل أجور النقل، وكذلك تفاصيل الرحلة وبيانات الناقل، وتتضمن أيضاً بيانات المرخصين.

كما تمكّنهم من الاطلاع الفوري على الوثائق، والتحقق من معلومات الشحنات وحالتها إلكترونيًا، حيث إن الربط الإلكتروني للمنشآت ببوابة “نقل” يهدف إلى مراقبة وضبط جودة الخدمات المقدمة وإدارة عمليات النقل ورفع كفاءتها، وتنظيم العلاقة التعاقدية ما بين أطراف عملية النقل.

كما سيسهم الربط الإلكتروني مع بوابة نقل والتسجيل عبر خدمة (توثيق الحمولة) في زيادة مستوى الشفافية للبيانات، وضمان التعامل مع ناقلين مرخصين مطابقين لاشتراطات الأمن والسلامة.

250 خدمة إلكترونية

وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود الهيئة العامة للنقل في أتمتة خدماتها وتعظيم الاستفادة من دور التقنية في إكمال رحلة التحول الرقمي وتحقيق المزيد من التقدم والتطور لخدمات النقل، وتحقيقًا لذلك وفرت الهيئة العديد من الخدمات الإلكترونية للمستفيدين من خلال بوابة نقل التي تمكّن وتُتيح للناقلين الاستفادة من أكثر من 250 خدمة إلكترونية.

وتعد وثيقة النقل الإلكترونية خطوة مهمة نحو تنظيم عمليات النقل في نشاط نقل البضائع ووسطاء الشحن على الطرق البرية في المملكة وتُهيئ القاعدة الأساسية لعمليات وخدمات النقل ومواكبة كل التغيرات والتطورات في القطاع اللوجستي.

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الكلمات الدلالية:
اخبار السعودية السعودية اليوم الطرق البرية وثيقة النقل

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