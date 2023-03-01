حبه للقهوة ينقذه من مرض مميت!

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كشف سائق قطار من بريطانيا كيف ساعدته القهوة على اكتشاف مرض مميت قبل فوات الأوان.

واعتاد مايكل (58 عامًا)، شرب القهوة أثناء نوبات العمل، لكن في يوليو 2021، لاحظ أنها تسبب له “آلامًا حادة في مؤخرة حلقه”، وعندما ذهب لإجراء فحص وجد أنه مصاب بسرطان الحنجرة.

وعلى إثر ذلك، خضع لـ 35 جلسة من العلاج الإشعاعي وثلاث دورات من العلاج الكيميائي، ودخل المستشفى مرتين قبل أن يحصل على العلاج الكامل في فبراير 2022.

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وعكة صحية ثانية

بعد العلاج، بدأ مايكل ببطء في “استعادة قوته” وكان يتطلع إلى العودة إلى عمله، لكن في أبريل من العام الماضي، أصيب بانصمام رئوي، والذي يحدث عندما تعلق جلطة دموية في أحد شرايين الرئة.

قال مايكل إنه يعتقد أنه “يحتضر في ذلك اليوم” لكنه شكر هيئة الخدمات الصحية على “إنقاذ حياته من جديد”.

وأضاف أنه “كم كان محظوظًا بشكل لا يصدق” للنجاة من العلاج. ويخطط للقيام بمسيرة لمدة عشر ساعات لجمع التبرعات لصالح مؤسسة مستشفيات ليدز الخيرية لشكر “الأشخاص الرائعين الذين أبقوني على قيد الحياة”.

وتابع مايكل: “بالنظر إلى الوراء، رأيت كم كنت محظوظًا للغاية لأنني نجوت من كل ذلك. أتدرب الآن على مسيرة لمدة عشر ساعات لجمع التبرعات لصالح مؤسسة مستشفيات ليدز الخيرية كطريقة للتعبير عن شكري لكل الأشخاص الرائعين الذين أبقوني على قيد الحياة.

وأردف: “أريد فقط أن أفعل كل ما بوسعي لمساعدتهم، وللمساعدة في دفع ثمن تلك المعدات الإضافية التي يحتاجونها. كان من الصعب أن أكون مريضًا جدًا، لكن لا يمكنني الثناء على طاقم المستشفى بدرجة كافية”.

علامات سرطان الحنجرة:

وفق مركز الأبحاث الطبية “مايو كلينك”، تتمثل علامات سرطان الحلق في الآتي:

-السعال

-تغيرات في الصوت، مثل بحة أو عدم التحدث بوضوح

-صعوبة في البلع

-ألم الأذن

-كتلة أو قرحة لا تلتئم

-التهاب الحلق

-فقدان الوزن.