الأربعاء، ٩ شعبان ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠١ مارس ٢٠٢٣ ميلادى
“المشروعات الحكومية” تُعلن استمرار التقديم على برنامج صناع المستقبل للتدريب
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“المشروعات الحكومية” تُعلن استمرار التقديم على برنامج صناع المستقبل للتدريب

“المشروعات الحكومية” تُعلن استمرار التقديم على برنامج صناع المستقبل للتدريب

“المشروعات الحكومية” تُعلن استمرار التقديم على برنامج صناع المستقبل للتدريب
٠٤:٥٧:٠٨ م، الأربعاء، ٩ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ٠١ مارس ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية “اكسبرو” بالرياض عن فتح باب التقديم لبرنامج التدريب التعاوني للطلاب.

وأوضحت أن باب التقديم مفتوح للطلاب المتوقع تخرجهم خلال الفصل الدراسي الثالث لعام 1444هـ، في بيئة عمل تنمي وتطور قدرات الكفاءات الطموحة، وتتيح لهم آفاق التطور المهني لاكتساب الخبرات النوعية، وذلك وفقًا للتفاصيل التالية:

* المجالات:

1 – الهندسة بأنواعها.

2 – التسويق وكتابة محتوى.

3 – القانون وترجمة.

4 – محاسبة ومالية.

5 – تصميم جرافيكي.

6 – إدارة الأمن والسلامة.

7 – نظم المعلومات الإدارية.

8 – إدارة سلسلة الإمدادات.

9 – الإدارة العامة.

10 – الأمن السيبراني.

11 – الحاسب بأنواعه.

12 – الموارد البشرية.

* طريقة التقديم:

– أوضحت الهيئة أن التقديم مُتاح الآن، عبر الموقع الإلكتروني، وذلك بدءاً من تاريخ 1 مارس 2023م.

– للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط البرامج المعلنة يرجي الدخول على الروابط التالية:

– رابط التقديم -(اضغط هنا).

– المصدر – (اضغط هنا).

 

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أكسبرو الرياض الفصل الدراسي الثالث المشروعات الحكومية باب التقديم هيئة كفاءة الإنفاق

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