تواصل- فريق التحرير:

في ظاهرة يراها البعض غريبة بعد حدوث زلزال تركيا المدمر، بينما يراها الآخرون ظاهرة طبيعية ومعتادة، وذلك بسبب نفوق وتجريف المياه للعديد من الحيتان والدلافين في عدة دول.

نفوق 23 حوتا بالساحل الأمريكي:

جرفت المياه 23 حوتا ميتا للشاطئ على طول الساحل الشرقي للولايات المتحدة منذ أوائل ديسمبر الماضي، بما في ذلك 12 في نيوجيرزي ونيويورك، ما أثار قلق العلماء.

وكشفت الإدارة الوطنية الأميركية للمحيطات والغلاف الجوي، أنه من بين ما تم اكتشافه، حوت نافق من “شمال الأطلسي الصائب”، وهو نوع من الأنواع المهددة بالانقراض، على شاطئ في ولاية فرجينيا.

وكان آخر ما تم اكتشافه من قبل خفر السواحل حوتا أحدب جنوب قناة الشحن أمبروز، بين نيويورك ونيوجيرزي، مساء الإثنين الماضي.

وأدى وباء كورونا إلى زيادة كبيرة في عادات الشراء عبر الإنترنت، مما أدى إلى طفرة قياسية في شحنات البضائع التي جعلت العام الماضي موانئ نيويورك ونيوجيرزي الأكثر ازدحاما في البلاد.

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235 حوتا آخرين:

وجرفت المياه أيضا ما لا يقل عن 335 من الحيتان من أنواع الحدباء، والصائب، والمنك، إلى الشواطئ على طول الساحل الشرقي، وذلك منذ صيف 2017،

وأوضح مسؤولو الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي أن التعاقب السريع للوفيات هذا الشتاء خلال فترة قصيرة “أمر غير معتاد”.

حيتان قبرص:

وفي وقت سابق أعلنت السلطات القبرصية، أن المياه جرفت عددا من الحيتان النافقة إلى الشواطئ في شمال قبرص، ويُحتمل أنها تأثرت بالهزات الأرضية العنيفة في تركيا وسوريا المجاورتين.

وذكرت إدارة بحوث مزارع الأسماك والحياة البحرية في قبرص أن 6 مما يطلق عليها الحيتان المنقارية عُثر عليها نافقة، أمس الجمعة، فيما عُثر على 4 حيتان 3 منها على قيد الحياة، الخميس.

وأوضحت الإدارة في بيان أن الحيتان الثلاثة الحية التي عُثر عليها، الخميس، أُعيدت إلى البحر.

وأضافت أن من غير الواضح إن كانت مجموعة الحيتان النافقة التي عُثر عليها، الجمعة، تشمل حيتانا من التي عُثر عليها، الخميس، وأُعيدت إلى البحر.

وقد عُثر على الحيتان في جزء صغير نسبيا من ساحل قبرص الشمالي الخاضع لسيطرة حكومة الجزيرة المعترف بها دوليا.

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سلاحف ودلافين بعُمان والجزائر

كما انتشرت تساؤلات كثيرة أثارها ظهور عدد من الدلافين إلى الشواطيء مع ظهور سلاحف أيضا في عدد من الدول.

التساؤلات جاءت بعد وقوع ظاهرة نادرة قبل أسابيع من زلزال تركيا المدمر، والتي أظهرت دوران للأغنام والبط ففي عدد من الدول ايضا منها الصين والأردن.

وحول هذه الظاهرة يقول الباحث والأكاديمي سام يوسف :” هذه هى تصرفات الأسماك والحيوانات والطيور قبل حدوث حدث عظيم كما ذكرت من قبل وعارضنى الكثيرين مثل دوران الحيوانات فى دوائر بدون أي سبب ظاهر”.

وكان حساب كنوز عمان قد نشر مقطع فيديو لخروج مجموعة من الدلافين إلى الشاطيء جنوب سلطنة عمان في محافظة ظفار “حاسك – ولاية سدح”.

وقد حاول الشباب ومجموعة من الصيادين إرجاع بعضها إلى البحر ولكنها تصر بالخروج إلى الشاطيء.

من جانبها تعاملت المديرية العامة للبيئة بمحافظة ظفار مع بلاغ يفيد بجنوح ثمانية دلافين من نوع ريسو جرفتها الأمواج إلى شاطيء ولاية حاسك.

وقد جرى خلاله إنقاذ سبعة منها وهي بصحة جيدة، فيما تم تسجيل نفوق الدولفين الثامن، وتم أخذ عينات وقياسات له لإجراء الفحوصات والتحاليل المختبرية.

كما نشر عدد من رواد تويتر واقعة نادرة أخرى وهي ” خروج السلاحف في سواحل الجزائر”.

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