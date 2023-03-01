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بالفيديو.. تكون البرد بكميات كبيرة على قرى أبها جنوب المملكة
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بالفيديو.. تكون البرد بكميات كبيرة على قرى أبها جنوب المملكة

بالفيديو.. تكون البرد بكميات كبيرة على قرى أبها جنوب المملكة

بالفيديو.. تكون البرد بكميات كبيرة على قرى أبها جنوب المملكة
٠٤:٥٥:٢٥ م، الأربعاء، ٩ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ٠١ مارس ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

مع انخفاض درجات الحرارة على مناطق جنوب المملكة، تكونت كميات من البرد على قرى شمال محافظة أبها بعسير جنوب المملكة.

سيل من البرد يملأ الوادي بأبها

وأوضح مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، كيف تجمع سيل كبير من البرد الذي يتحرك ببطئ وهو يملأ الوادي، وسط أجواء شتوية باردة.

أمطار على المحافظات الجنوبية لمنطقة الرياض

وصباح اليوم، توقع خبير الطقس عبد العزيز الحصيني تساقط أمطار من خفيفة إلى متوسطة على المحافظات الجنوبية لمنطقة الرياض نواحي الحريق وحوطة بني تميم ووداي الدواسر والأفلاج.

أمطار وسيول في 5 مناطق

وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، توقع المركز الوطني للأرصاد أن الفرصة ما تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار، تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة والرياض.

سحب رعدية ممطرة ورياح نشطة

وأشار في تقريره إلى أن الفرصة تتهيأ لتكوّن السحب الرعدية الممطرة مسبوقة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من منطقتي المدينة المنورة، والقصيم، كذلك على أجزاء من المنطقة الشرقية.

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