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“Honor” تكشف عن أحدث هواتفها Magic5 Pro .. و7 مميزات حصرية
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“Honor” تكشف عن أحدث هواتفها Magic5 Pro .. و7 مميزات حصرية

“Honor” تكشف عن أحدث هواتفها Magic5 Pro .. و7 مميزات حصرية

“Honor” تكشف عن أحدث هواتفها Magic5 Pro .. و7 مميزات حصرية
٠٤:٤٠:٢١ م، الأربعاء، ٩ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ٠١ مارس ٢٠٢٣
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تواصل -فريق التحرير:

أعلنت شركة “Honor” عن هاتف أندرويد جديد بمسمى Honor Magic5 Pro وزودته بكاميرات وتقنيات تضاهي تلك الموجودة في أفضل الهواتف الذكية حاليا.

7 مميزات جديدة

ويتمتع الهاتف بالعديد من المميزات، من بينها ما يلي:

1- هيكل مصنوع من أجود المواد ومحمي بالزجاج المضاد للصدمات والخدوش، مضاد للماء والغبار وفق معيار IP68، أبعاده (162.9/76.7/8.8) ملم، وزنه 219 غ.

2- شاشته أتت LTPO OLED بمقاس 6.81 بوصة، دقة عرضها (1312/2848) بيكسل، ترددها 120 هيرتزا

3- معدل سطوع الشاشة الأعظمي يصل إلى 1800 شمعة/م تقريبا، وتعمل مع تقنيات +HDR10.

4- يضمن الأداء الجبار لهذا الهاتف نظام Android 13 ومعالج Qualcomm Snapdragon 8 Gen المتطور

5- يتمتع الهاتف كذلك بذواكر وصول عشوائي 8 و12 و16 غيغابايت، وذواكر داخلية 128/256/512 غيغابايت.

6- يتميز هذا الهاتف بقدرات التصوير الممتازة بفضل كاميرته الأساسية التي أتت بدقة (50+50+50) ميغابيكسل، وتتمتع بمعدل تقريب X100، والمزودة بمستشعر TOF 3D، أما كاميرته الأمامية فأتت بدقة 12 ميغابيكسل.

7- تم تزويد الهاتف بمنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ USB Type-C 3.1، وشريحة NFC، وماسح لبصمات الأصابع، وبطارية بسعة 5100 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 66 واطا.

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