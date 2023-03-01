“Honor” تكشف عن أحدث هواتفها Magic5 Pro .. و7 مميزات حصرية

تواصل -فريق التحرير:

أعلنت شركة “Honor” عن هاتف أندرويد جديد بمسمى Honor Magic5 Pro وزودته بكاميرات وتقنيات تضاهي تلك الموجودة في أفضل الهواتف الذكية حاليا.

7 مميزات جديدة

ويتمتع الهاتف بالعديد من المميزات، من بينها ما يلي:

1- هيكل مصنوع من أجود المواد ومحمي بالزجاج المضاد للصدمات والخدوش، مضاد للماء والغبار وفق معيار IP68، أبعاده (162.9/76.7/8.8) ملم، وزنه 219 غ.

2- شاشته أتت LTPO OLED بمقاس 6.81 بوصة، دقة عرضها (1312/2848) بيكسل، ترددها 120 هيرتزا

3- معدل سطوع الشاشة الأعظمي يصل إلى 1800 شمعة/م تقريبا، وتعمل مع تقنيات +HDR10.

4- يضمن الأداء الجبار لهذا الهاتف نظام Android 13 ومعالج Qualcomm Snapdragon 8 Gen المتطور

5- يتمتع الهاتف كذلك بذواكر وصول عشوائي 8 و12 و16 غيغابايت، وذواكر داخلية 128/256/512 غيغابايت.

6- يتميز هذا الهاتف بقدرات التصوير الممتازة بفضل كاميرته الأساسية التي أتت بدقة (50+50+50) ميغابيكسل، وتتمتع بمعدل تقريب X100، والمزودة بمستشعر TOF 3D، أما كاميرته الأمامية فأتت بدقة 12 ميغابيكسل.

7- تم تزويد الهاتف بمنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ USB Type-C 3.1، وشريحة NFC، وماسح لبصمات الأصابع، وبطارية بسعة 5100 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 66 واطا.

اقرأ أيضا:

نوكيا تعود للمنافسة.. هاتف جديد بمواصفات مختلفة