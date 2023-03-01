حالة الاعتراض “منتهية”.. تنبيه مهم من “حساب المواطن”

تواصل – فريق التحرير:

كشف “حساب المواطن” عن المقصود بحالة الاعتراض “منتهية”، لمن يتقدمون بالاعتراض على عدم الأهلية.

جاء ذلك ردًا على استسفار من مواطن يقول: أنا غير مؤهل بسبب عدم إضافة الزوجة، أضفتها وقدمت الاعتراض قبل ٣ أيام، واليوم مكتوب القرار منتهية”، متسائلاً: ما المقصود بأن “الأهلية غير مؤهل”.

وأجابت “خدمة المستفيدين” في حسابها الرسمي عبر موقع “تويتر” بأن “حالة الاعتراض “منتهية” تعني ذلك أنه تمت الموافقة على الاعتراض”.

وأضافت: “وفي حال تمت الموافقة عليه قبل تاريخ ” 10مارس” سيتم دراسة الأهلية وإبلاغك بإستيفائك لشروط الأهلية عن طريق حسابك (دراسة الأهلية) ضمن دورة الأهلية لشهر “أبريل”.

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خطوات الاعتراض على عدم الأهلية في حساب المواطن

يتيح برنامج حساب المواطن لاولئك الذين رفضت طلباتهم، تقديم اعتراض من خلال الخطوات الأتية:

-ادخل إلى موقع حساب المواطن الرسمي

-انقر على زر الدورة الأهلية

-تحقق من حالة الأهلية وكود الخطأ ومعرفة سبب الرفض

-انقر على زر الاعتراض على الدورة الأهلية

-ارفع المستندات المطلوبة والتي توضح أهلية المتقدم

-انقر على طلب اعتراض الأهلية في حساب المواطن

وتتم دراسة الطلب في غضون 15 إلى 90 يومًا، وفي حالة كان المتقدم يستحق الدعم يتم صرف جميع المبالغ المتأخرة مع الشهر الجديد عند الصرف.

طريقة أخرى للاعتراض

يتيح “حساب المواطن” أيضًا تقديم الشكاوى والمقترحات واعتراض الأهلية على رقم حساب المواطن وهو 19912، حيث تعمل خدمة العملاء في حساب المواطن من الأحد إلى الخميس، من الثامنة صباحًا وحتى العاشرة مساء.

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خطوات التعرف على سبب “عدم الأهلية”

كشف برنامج “حساب المواطن” عن خطوات معرفة سبب “عدم الأهلية” للمتقدمين للحصول على الدعم.

وحدد البرنامج في رده على تساؤلات العديد من المستبعدين لعدم الأهلية، عبر حساب “خدمة المستفيدين” في موقع “تويتر”، طريقة معرفة اسباب عدم الأهلية على النحو التالي:

-عن طريق حسابك في البوابة الالكترونية (دراسة الأهلية ،أسباب عدم أهلية العائل)

-يلزمك تقديم اعتراض على أسباب عدم الاهلية الظاهرة وإرفاق المستندات إن وجدت وذلك بعد تحديث بياناتك طبقًا لسبب عدم الأهلية

-يكون ذلك في مدة أقصاها 90 يومًا من تاريخ صدور نتيجة الأهلية.

برنامج حساب المواطن

وحساب المواطن هو برنامج حكومي بدأ في ديسمبر 2017، ويهدف لتخفيف الأعباء عن المواطن وتقديم الدعم المادي للأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط، وتعويض المواطنين الذين قد تلحقهم أية مخاطر بسبب التوسعات الاقتصادية التي تقوم بها المملكة.

https://twitter.com/Citizen_care/status/1630832266967494656?s=20