قوات الاحتلال تقتحم أريحا وتطلق الرصاص على الفلسطينيين

تواصل – وكالات:

أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني إصابة 6 فلسطينيين اليوم برصاص قوات الاحتلال ، خلال اقتحام مخيم عقبة جبر بأريحا.

إطلاق نار كثيف نحو المنازل الفلسطينية

وأكد أنَّ طواقمه تمكنت من نقل جرحى أصيبوا برصاص قوات الاحتلال، خلال اقتحام مخيم عقبة جبر، وسط إطلاق نار كثيف نحو المنازل الفلسطينية، وإغلاق الطرق المؤدية للمخيم.

الاحتلال يفرض حصارًا شاملًا على مدينة أريحا

وأوضح أن قوات الاحتلال تفرض لليوم الثالث على التوالي، حصارًا شاملًا على مدينة أريحا، وتمنع الفلسطينيين من الدخول أو الخروج، مما فاقم من الوضع الإنساني.

وذكرت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان, أنّ قوات الاحتلال هدمت منزلًا في قرية فروش بيت دجن بمدينة نابلس.

مسيرة استفزازية للمستوطِنات في مدينة الخليل

وحسب وكالة “وفا”، الرسمية، فقد نظم عشرات المستوطِنات، بحماية قوات الاحتلال مسيرة استفزازية جابت عدة أحياء في البلدة القديمة من مدينة الخليل.

وانطلقت مسيرة المستوطِنات من مستوطنة “كريات أربع” الجاثمة على أراضي المواطنين شرق الخليل، مرورا بمحيط منازل المواطنين في منطقتي “واد الحصين وحارة جابر” في البلدة القديمة من الخليل، وصولا إلى البؤرة الاستيطانية “رمات يشاي”، المقامة على أراضي المواطنين في حي تل الرميدة وسط المدينة.

فيما كشف رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، أن الحكومة ستبذل كل جهد ممكن لتلبية احتياجات المواطنين في بلدة حوارة جنوب نابلس، بعد الضرر الكبير الذي لحق بممتلكات الأهالي، جراء الاعتداءات الوحشية التي قامت بها مليشيات المستوطنين.

لجان شعبية لحماية القرى والمخيمات والمدن

وأكد أن تشكيل لجان الحماية الشعبية في القرى والمخيمات والمدن، هي الرد الحقيقي على كل ما يقوم به المستوطنون من عربدة، حان الوقت للتصدي عبر المقاومة الشعبية لبطش المستوطنين، والضرورة ملحة للجان حماية في القرى والمدن والمخيمات”.

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