صور تكشف الكارثة.. خطر يهدد العراقيين بعد انخفاض مستوى مياه نهر الفرات

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انخفض مستوى مياه نهر الفرات في مدينة الناصرية العراقية بشكل قياسي، حيث يشهد جنوب العراق جفافًا شديدًا ما أدى إلى أضرار جسيمة للأراضي الزراعية والمزارعين.

سبب انخفاض مستويات المياه في دجلة والفرات

أوضحت وزارة الموارد المائية العراقية، أن مستويات المياه انخفضت في نهر دجلة والفرات بشكل غير مسبوق بسبب الغياب الكامل للأمطار في السنوات الأربع الماضية.

وأكدت أن الانخفاض بالحصص المائية في بعض المحافظات الجنوبية، سببه قلة الإيرادات المائية الواردة إلى السدود من تركيا، خلال الفترة الحالية.

وحسب المرصد السوري، فإن حجب الجانب التركي لمياه النهر، تسبب في انخفاض منسوب نهر الفرات بمعدل خمسة أمتار لأول مرة في التاريخ بحيث بات لا يتجاوز تدفقه 200 متر مكعب في الثانية، وهو ما يشكل انتهاكاً صارخًا للاتفاقية الموقعة بين سوريا وتركيا.

وينبع “الفرات” من تركيا ويعبر الأراضي السورية ليجري داخل الأراضي العراقية حيث يلتقي في جنوبها مع نهر دجلة، ليشكلا شط العرب.

وتقدر السلطات العراقية أن نهر الفرات قد يجف في وقت مبكر من عام 2040 بسبب الاحتباس الحراري وسوء إدارة المياه، مما يعرض الحياة التي تركز على الزراعة والثروة الحيوانية للخطر.

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