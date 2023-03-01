“البيئة”: متوسط الأمطار لشهر يناير هو الأعلى منذ 40 عامًا

تواصل – واس:

كشفت وزارة البيئة والمياه والزراعة، أن متوسط هطول الأمطار في كافة مناطق المملكة لشهر يناير 2023م، سجّل مستوى قياسيًّا بلغ 23.58 ملم.

وحسب تقرير الوزارة لرصد كميات هطول الأمطار، فإن هذا هو أعلى من متوسط الأمطار لسِجل 40 سنة ماضية، والذي بلغ 6.06 ملم، وأعلى من متوسط الأمطار لشهر يناير من العام 2022م والذي بلغ 15.41 ملم.

منطقة مكة المكرمة سجلت أعلى قراءة مطرية

وأوضحت أن عدد القراءات المطرية التي سُجلت بمحطات الوزارة، والمركز الوطني للأرصاد خلال شهر يناير؛ بلغ 1980 قراءة، وتم تسجيل أعلى عدد قراءات مطرية في يومٍ واحد، في الثالث من يناير، وبلغ 249 قراءة، فيما سجلت محطة ميناء جدة بمنطقة مكة المكرمة، أعلى قراءة مطرية بلغت 84.6 ملم، وذلك في اليوم الأول من شهر يناير.

معدلات كبيرة لهطول الأمطار خلال شهر يناير

وأضافت أن مناطق المملكة، شهدت معدلات كبيرة لهطول الأمطار خلال شهر يناير؛ حيث بلغ المتوسط المطري لمنطقة القصيم 56،08 ملم، وبلغ في المدينة المنورة 43،48 ملم، وفي المنطقة الشرقية 38،66 ملم، وسجّلت منطقة الرياض 34،33 ملم، ومنطقة الباحة 28،94 ملم، ومنطقة حائل 28،79 ملم.

إجمالي حصاد المياه من السيول

وبيّنت الوزارة حجم السيول الواردة والمنصرفة من السدود القائمة بمناطق المملكة خلال شهر يناير، حيث بلغ إجمالي حصاد المياه من السيول الواردة إلى السدود 182،79 مليون متر مكعب، فيما بلغ إجمالي حجم المياه المنصرفة منها 108،9 ملايين متر مكعب.

أعلى كمية سيول في سد رابغ بمكة

وأوضحت الوزارة أن سدود منطقة مكة المكرمة كان لها النصيب الأكبر من مياه السيول الواردة، حيث تجاوز حجمها 70.97 مليون متر مكعب، مشيرة إلى أن سد رابغ بمنطقة مكة المكرمة شهد أعلى كمية سيول واردة بما يقارب 48.73 مليون متر مكعب، بينما سجّل سد تربه أعلى تصريف بواقع 15.23 مليون متر مكعب.

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