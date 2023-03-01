عاجل.. عطل فني يشل أغلب حساب “تويتر” حول العالم

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت وسائل إعلام بريطانية، عن وجود أعطال بموقع التدوينات القصيرة الشهير “تويتر” وذلك عند الآلاف من مستخدمي الموقع.

وأوضحت أن العطل بدأ في الساعة 10:17 بتوقيت غرينتش ويؤثر على المستخدمين في جميع أنحاء العالم، بحسب “الديلي ميل” البريطانية.

وكشفت الصحيفة أن سبب العطل غير واضح حتى الآن، موضحة أن تطبيق “تويتر” على الهواتف معطل أيضًا وذلك بالنسبة لتلك الحسابات.

تخفيض الوظائف

في وقت سابق، كشف موقع “ذي إنفورميشن” المعني بالتكنولوجيا الأميركية أن شركة “تويتر” المملوكة للملياردير إيلون ماسك سرحت عشرات الموظفين أمس السبت.

جاء ذلك في إطار ثامن جولات تخفيض العمالة منذ أن تولى ماسك رئاسة شبكة التواصل الاجتماعي الشهيرة في أواخر أكتوبر.

وأوضح عدد من الأشخاص داخل “تويتر”، أن تخفيض الوظائف شمل العديد الفرق الهندسية ومن بينها تلك التي تدعم تكنولوجيا الدعاية وتطبيق تويتر والبنية التحتية الفنية المعنية بالحفاظ على تشغيل أنظمة تويتر، بحسب “رويترز”.

تسريح الموظفين

وسرحت تويتر في مطلع نوفمبر نحو 3700 موظف في إجراء لتخفيض النفقات اتخذه ماسك الذي استحوذ على الشركة مقابل 44 مليار دولار.

وأشار موقع “ذي إنفورميشن” إلى أن خفض الوظائف الأخير يستهدف تعويض انخفاض الإيرادات بعدما تولى ماسك الشركة وأيضا خفض عدد العاملين الذي تقلص بالفعل 70% على الأقل ليصل إلى نحو ألفي موظف.

وقال ماسك إن الخدمة تعاني من “انخفاض كبير في الإيرادات” مع إحجام المعلنين عن الإنفاق وسط مخاوف حيال إدارة المحتوى.

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